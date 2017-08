El piloto salteño, Marcos Urtubey del equipo “RV Racing Sport” no pudo concluir la final del domingo, debido a daños en el auto, producidos por un importante choque, en la 8va fecha del Top Race Series que se disputó en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” en Rosario de Santa Fe.

Marcos arrancó el fin de semana con la jornada de entrenamientos del día viernes, la cual dio inicio a la actividad oficial en el Autódromo “Juan Manuel Fangio”, en la que se ubicó 4to a dos décimas del primero.

Continuó el sábado con la clasificación en la que falló la puesta a punto del auto, lo que hizo que se viniera un poco atrás en los tiempos de punta, ya que clasificó décimo tercero en la Qualy 1 (Q1), con un registro de tiempo de (01:05.045).

En la serie Marcos pudo hacer una buena largada, lo que le dio la posibilidad de ir sumando posiciones, pero desafortunadamente, otro piloto se le cruzó en la pista, no pudiendo esquivarlo y eso hizo que tuviera que desertar de la carrera, producto del toque, ya que el auto quedó muy dañado.

La final del domingo, arrancó complicada, ya que el Mercedes #54, presentó fallas mecánicas antes de la largada, que impidieron al piloto salteño realizar la vuelta previa. En cuanto se lanzó la carrera, Urtubey pudo sumarse al último pelotón, pero un múltiple despiste propició que su auto sufriera varios impactos que terminaron dañandolo significativamente y que lo dejaron fuera de competencia.

Al respecto de esto, Marcos Urtubey, manifestó: “Arrancamos el viernes muy bien, continuamos mejorando durante el sábado, pero lamentablemente, hoy domingo, no pudimos lograr finalizar la competencia, ya que la largada fue un desastre, no se quien se quedó, pero no había salida para ningún lado. Me tiré por dentro y después recibí un toque de atrás, que me desestabilizo, posterior a ello, me partieron al medio.

La carrera estaba en condiciones para largarse pero había un auto fallando y esto provocó que nos apilaramos todos entrando al curvón. Fue una lástima porque hubiésemos hecho una buena final”.

Finalmente, el piloto del Top Race Series, comentó: “El saldo del finde no fue positivo por los choques que hubo, pero pese a eso puedo rescatar que como equipo y en lo personal como piloto, vamos mejorando y afianzandonos fecha tras fecha, si no hubiese sucedido lo que sucedió en la final, estoy seguro que el panorama hubiese sido otro.

En tres semanas volvemos a correr y lo importante es trabajar fuertemente para seguir mejorando. ”

Y concluyó agradeciendo a toda la gente de Salta y Jujuy, quienes lo acompañan siempre que sale a la pista. Pero fundamentalmente a sus sponsors quienes lo apoyan en este proyecto deportivo, para permitirle hacer lo que tanto disfruta, de manera especial mencionó a los señores María y Héctor Martínez Sosa.

Hasta aquí Marcos Urtubey, se ubica décimo segundo en el campeonato con 28 unidades.

La próxima fecha será el 17 de Septiembre en el Autódromo de General Roca, provincia de Río Negro.