El plantel de Los Infernales formó parte de la ceremonia de relanzamiento del estadio de 9 de Julio, el club aurinegro. Cuerpo técnico, dirigentes y jugadores se acercaron a la cancha céntrica para compartir la novedad del básquet doméstico.

Las escuadras de equipos de formativas en el tabloncillo, de frente al escenario del acto, distraía su atención observando a Los Infernales, primer equipo salteño que militará en la LNB (Liga Nacional de Básquet) ahora llamada La Liga, desde la próxima temporada, que iniciará el 20 de septiembre venidero en el Delmi, cuando Salta Básket reciba al mítico Atenas de Córdoba.

Tras las formalidades, los jugadores y Ricardo De Cecco, entrenador en jefe, se prestaron a los fotos y la distensión con los más chicos.

Paso adelante

“Un sueño cumplido”, expresó el presidente del Club 9 de Julio, Andrés Ibáñez, en la inauguración del piso flotante, y los aros y tableros electrónicos recientemente instalados.

La institución de calle Urquiza se vistió de fiesta para celebrar el salto infraestructural que se debía desde hacía tiempo, puesto que es uno de los equipos más antiguos del circuito local.

Ibáñez indicó el proceso de transición dirigencial que acaece en el club, ya que desde hace poco más de un año que se acercaron nuevos socios a la Comisión Directiva. “Logramos cosas porque supimos establecer consensos”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de participar en la ex Liga C, en la que El Tribuno viene de conseguir un ascenso para el próximo Torneo Federal, admitió que no está asegurado para este año, aunque aún hay esperanzas. “Decidimos priorizar el proyecto de infraestructura, recién ahora nos vamos a poner a pensar en el proyecto deportivo”.

En el acto de inauguración estuvo presente la pueblada juliana y los planteles de formativas de los chicos de “9”, y también sus pares de Gimnasia y Tiro, General Paz, Tribuno Básquetbol, Villa Soledad, Villa Belgrano, Sargento Cabral e Independiente, entre otros.

Además, participaron de la inauguración del hermoso piso flotante que tendrán los julianos y el básquet salteño el vicegobernador, Miguel Ángel Isa; el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez; el secretario de Deportes, Sergio Plaza; el titular de la Asociación Salteña de Básquetbol, Fernando Palópoli y el presidente de Los Infernales, el doctor Luis Lenti, además de los dirigentes del básquet local.

Isa, quien se reconoció ex jugador de la institución, fue agasajado con una camiseta de 9 de Julio. “Esto es fruto del trabajo serio y el apoyo del Gobierno”, resaltó el funcionario salteño.

La velada se coronó oficialmente con un disparo encestado de Raúl “Turco” Molina, una personalidad histórica del bastión juliano. Quizá, conjuntamente con Horacio “Chario” Pastrana, los emblemas del trabajo desinteresado y anónimo por el “9”.