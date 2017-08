En horas de la mañana Valenzuela realizó una conferencia de prensa para hablar de los resultados de las PASO y de lo que se avecina para las Generales de octubre en relación a su candidatura para senador provincial.

Ante la pregunta de los medios clarificó la campaña de mentiras de la que fue objeto en estos últimos días.

Según expresaba que la misma constaba de tres pilares:

-Primero tendrían que haber llamado a la dra Teresa Ovejero en caso de que yo no podría asumir si llego a octubre.

-Con referencia a los comentarios de lo laboral de mi medio de comunicación, ese tema está cerrado en toda instancia legal.

-Como hijo y hermano de una mujer que sufrió violencia de género, me dolió mucho y particularmente a mi familia que se intente involucrarme con este tema tan sensible a mis sentimientos. Aclaro que no hay ningún expediente ni denuncia referidos a esa acusación, por eso mi mensaje fue hacia Gustavo Sáenz, intendente de la ciudad y me refiero a él porque fue su primera línea de funcionarios los encargados de hacer esta campaña sucia que estoy dispuesto a cambiar.

Finalmente me dirijo a Saénz “No dividamos la sociedad, hay 80.000 votantes que entendieron mi mensaje”.

En referencia a la continuidad de la campaña que encaro para octubre, estoy retomando la agenda y continuaré visitando los barrios como hasta ahora en agradecimiento a los votantes.

Mi mensaje para los salteños es que “ No se sientan dolidos ni menospreciados porque siempre sale la verdad” y mi verdad es estar al lado de la gente”

Lahoradesalta