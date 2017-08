El Ingeniero argentino Pablo Cardozo Herrera, especialista en Innovación Tecnológica y Seguridad Informática fue seleccionado para representar a Argentina en materia de Innovación y Tecnología en las Conferencias Internacionales de Innovación Tecnológica realizadas el pasado 7 y 8 de agosto en la ciudad de Nueva York. En una entrevista realizada en Estados Unidos el ingeniero resalta la experiencia durante el evento, su compromiso como representante de Argentina y explica la naturaleza de su investigación:

“Mi nombre es Pablo Cardozo Herrera. Soy Ingeniero en Informática especializado en Servicios y Calidad Informática, Innovación Tecnológica y Seguridad Informática. En la sesión de hoy (de las Conferencias Internacionales de Innovación Tecnológicas New York 2017), tuve el honor de representar a Argentina con una investigación sobre Innovación en Servicios Informáticos.

Mi trabajo de investigación fue orientado a la innovación en servicios IT. ¿Qué sucede cuando vamos a un banco, utilizamos un sistema de pasajes aéreos o vamos a una oficina del Estado y escuchamos “el sistema no está disponible”? Desarrollé un modelo teórico y tecnológico para resolver este problema creando innovación de servicios IT para el soporte de la toma de decisiones. Fui seleccionado para representar a Argentina en Estados Unidos con esta investigación y disertar ante investigadores de todo el mundo el pasado 7 de agosto de 2017.

¿Por qué es importante la innovación en Servicios IT?, porque nos permite entregar mayor calidad de servicio a nuestros clientes y mejorar la efectividad y eficiencia de los procesos y servicios que se proveen, creando una base de mejora continua de todos los servicios tecnológicos que reciben nuestros clientes.

Las conferencias fueron una gran experiencia porque tuve la oportunidad de interactuar con investigadores de todo el mundo (Japón, Taiwán, toda Europa, Estados Unidos), compartiendo conocimientos de innovación aplicada a la ciencia, la tecnología, la informática, la medicina, la educación y medio ambiente, entre otros temas. Fue mi primera visita a la ciudad de Nueva York y pude relevar lo que significa innovación para las personas que viven en esta gran ciudad llevando muchas ideas para implementar en Argentina.

Muchas gracias a los organizadores del ICTIEM 2017 por la invitación para compartir con todos los investigadores de alrededor del mundo. Fue una gran oportunidad de mejora personal y profesional, y de debate sobre innovación en ciencia y tecnología creando una base para continuar creciendo y usar a la innovación como una herramienta de desarrollo para nuestros países.”

Entrevista: