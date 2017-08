El 20 de septiembre no será un día más en la provincia. Esa noche el básquet salteño y de la regional estarán de fiesta porque Los Infernales de Salta Basket no solo comenzarán el sueño de jugar en la categoría más importante del país, el debut contará con varios ingredientes más: la temporada de la máxima división comenzará en la tierra de Güemes, donde Los Infernales recibirán nada menos que al club más ganador en la historia de La Liga: Atenas de Córdoba. La frutilla del postre para un debut soñado.

Infernales y Griegos se verán las caras por primera vez en su historia en un certamen organizado por la Asociación de Clubes de la República Argentina (AdC), en este caso el Súper 20 que abrirá su temporada en La Linda. Inicio que pondrá a salteños y cordobeses en el ojo de todo un país dado que el histórico choque podría ser televisado a lo largo y ancho de Argentina.

El Súper 20 otorgará dos plazas para la Liga Sudamericana. Se conformaron cuatro Grupo de cinco equipos cada uno. Salta Basket integrará el Grupo B junto a Atenas de Córdoba, Instituto de Córdoba, Olímpico de La Banda (Stgo del Estero) y Quimsa de Santiago del Estero. Se enfrentarán en cada una de sus zonas en sistemas de gira (ida y vuelta), luego habrá playoffs al mejor de tres partidos y la definición contará con un Final Four con sede única.

El esperado debut mantiene en vilo a la provincia ahora más que nunca tras conocerse el rival, histórico por cierto como lo es Atenas de Córdoba. El conjunto cordobés comenzó su pretemporada la semana pasada a cargo de Nicolás Casalánguida, entrenador en jefe, y el grueso de su equipo en marcha. Por su parte, Los Infernales, lo harán desde hoy al mando del salteño Ricardo De Cecco, entrenador en jefe, junto a su cuerpo técnico y los jugadores ya contratados.

FIXTURE INFERNAL

Septiembre

Miércoles 20 Salta Basket vs Atenas Cba.

Martes 26 Salta Basket vs Olímpico de La Banda

Viernes 29 Atenas Cba. vs Salta Basket

Octubre

Domingo 01 Instituto Cba. vs Salta Basket

Jueves 05 Salta Basket vs Quimsa de Santiago

Martes 10 Olímpico vs Salta Basket

Jueves 12 Quimsa vs Salta Basket

Viernes 20 Salta Basket vs Instituto Cba.