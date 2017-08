De acuerdo a la nota publicada por el Diario EL TRIBUNO en lo relacionado a la Educación Religiosa, Alejandro Capparelli, Periodista y Director (Evangélico) del Movimiento Social y Cristiano SALTA – CIUDAD DE BENDICION, Movimiento reconocido de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia, y el Concejo Deliberante de Salta, señalo: La palabra de Dios, la Biblia habla de Instruir al niño en su camino, (El Camino de DIOS) y eso trae consigo una promesa, que es, que cuando fuese viejo no se apartara de el, no es con respecto a la educación, que sea Católica o Laica, no se refiere la biblia bien interpretada, se refiere a inculcar el buen camino de Dios y toda buena obra en el accionar de la vida de un cristiano.

Capparelli señalo que es importante enseñar a nuestros niños y jóvenes lo que dice la palabra de Dios en como guiarlos, en síntesis DIOS, no acepta ninguna clase de educación, esto es algo creado por los hombres de lo cual es importante tomar los buenos consejos que puedan enseñar siempre y cuando sea de Bendición para quien lo recibe.

La Palabra de Dios en ningún lado habla acerca de la educación secular, es decir DIOS se refiere en su palabra, a la educación familiar, no a la educación que se refiere esta sociedad.

Creo a mi simple entender que es un debate estéril, Señalo Capparelli, dado que deberían tener todas las religiones el mismo derecho, y de acuerdo a la constitución nacional no es así, por eso lo llamo estéril, debería existir una reforma constitucional sobre la misma, para que todas las religiones tengan el mismo accionar en una educación general y conceptos básicos en cuanto a lo que expresa la palabra de Dios, en cómo debemos guiar a nuestros niños y jóvenes en primer lugar desde el seno familiar, y luego ya sea en escuelas y/o colegios, como así también en Jardines de Infantes, mediante historias bíblicas para niños, como lo hace la Iglesia Evangélica en general. (SIN INCULCAR NINGUN TIPO DE RELIGION cuando se trate de la enseñanza oficial).

El problema no está en las escuelas, el problema está en los hogares, el problema está en como guiamos a nuestros niños, y jóvenes en la enseñanza desde el seno familiar, que solo hay un Dios, y que a él le debemos toda la gloria y la honra, y como tal si aplicamos los consejos que la biblia nos da, creo que la sociedad no estaría en las condiciones en que se encuentra en general hoy, falta de amor, falta de respeto hacia los padres, amor al dinero, falta de respeto hacia los maestros la falta de Ética y Valores que nos inculcaron nuestros padres, hoy ya se han perdido, y si como sociedad no volvemos a esos valores, va a ser muy difícil desarrollarnos a un nivel de educación que podamos alcanzar los mismos.

Así que es necesario no solo instalar este debate, sino también la necesidad de que los padres tengan en cuenta que la Educación en general comienza por casa, luego podríamos hablar de extenderla a un nivel educativo. Luego propongo que no haya un procedimiento de evaluación sobre esto que muchos pretenden inculcar como materia, sino mas bien generar conciencia en las buenas acciones de lo que la biblia muestra para ser una persona de bien, generando conciencia en la sociedad, para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar un nivel de educación bajo los principios de toda buena obra, junto a la Ética y los Valores de los cuales habla la palabra de DIOS, la biblia. La biblia no tiene errores, la palabra transforma a la persona, la convierte en una nueva criatura cuando esta entra al corazón, y se deja guiar por DIOS, solo existe un estilo de vida, mundano, o Cristiano, si vivimos de acuerdo a los principios bíblicos, señalo Capparelli, EL NIÑO y el JOVEN será un hombre de Bien bajos conceptos Espirituales que van mas allá de un debate polémico sobre educación religiosa en las escuelas Instalado por los hombres, Debemos generar conciencia sobre la Ética Espiritual que debemos tener como sociedad para así lograr grandes cambios, en la evolución de nuestros niños y jóvenes para tener una sociedad bien educada.

Desde ya muchas gracias por la difusión brindada.-

Alejandro Capparelli

Director

Salta Ciudad de Bendición.