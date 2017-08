La propuesta que dio a conocer el precandidato a senador provincial, Adrián Valenzuela generó una fuerte respuesta de vecinos que sufren la problemática de contar con el título de su casa.

Adrián “Chico Malo” Valenzuela, precandidato a senador provincial del Frente Unidad y Renovación, lanzó la “Revolución del Derecho Propietario”, una de las principales propuestas que impulsa para estas elecciones y que tuvo una gran aceptación por parte de aquellos salteños que llevan años buscando una solución a esa problemática.

Luego de la presentación del proyecto de “Revolución del Derecho Propietario” que realizó Adrián Valenzuela, cientos de vecinos que se encuentran en esa situación se mostraron interesados en la propuesta del precandidato a senador del frente que conduce el gobernador Juan Manuel Urtubey.

A través de su programa de radio, de las redes sociales y del propio contacto que el reconocido periodista tiene a diario con la gente, los vecinos de la Capital pidieron más detalles sobre esta propuesta que plantea una solución definitiva a esta deuda social histórica.

Para “Chico Malo”, la vivienda “es la base material de la familia. Cuando una familia tiene una casita pero no tiene el título de propiedad de esa casita, vive con miedo a perderla. No puede disponerla como un bien, no puede acceder al crédito ni la puede alquilar”, sostuvo.

Y agregó: “A este proyecto lo llamamos Revolución del Derecho Propietario porque se necesita darle una solución radical y pronta a este problema que arrastra décadas”.