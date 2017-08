El aspirante a senador provincial lanzó uno de sus proyectos de campaña. Plantea regularizar la situación que sufren miles de salteños que no tienen el título de sus casas y así dar respuesta a una deuda social histórica.

El precandidato a senador del frente Unidad y Revolución, Adrián “Chico malo” Valenzuela, presentó esta mañana uno de sus proyectos, de cara a las próximas elecciones PASO. Se trata de la “Revolución del Derecho Propietario”, que busca dar respuestas a una de las principales demandas que tienen los salteños: tener el título de sus casas.

“Por diversas razones y circunstancias en Salta se fue acumulando una deuda social histórica. Tenemos dos Salta: una legal y otra clandestina. Una Salta con derechos y otra Salta invisible”, aseguró Valenzuela durante la presentación.

En ese sentido, señaló que son “miles, decenas de miles, las familias que se esforzaron por acceder a una vivienda pero no pudieron obtener los títulos de propiedad de sus casas. Y arrastran esa situación por muchos años”.

Según el precandidato a senador, es “un problema complejo” que involucra a los tres niveles de gobierno, el municipal, provincial y nacional. “Y a pesar de los esfuerzos y avances que se hizo, los vecinos no han encontrado una solución efectiva”.

Valenzuela dejó en claro que su propuesta no está librada al azar: “Hicimos consultas con especialistas, ingenieros, relevamos información; pero todo está disperso, incompleto. No hay una cifra oficial, pero se calcula que casi el 30% de viviendas de Salta carece de legalidad, carece del título de propiedad de su casa”, dijo.

Para “Chico Malo”, la vivienda “es la base material de la familia. Cuando una familia tiene una casita pero no tiene el título de propiedad de esa casita, vive con miedo a perderla. No puede disponerla como un bien, no puede acceder al crédito ni la puede alquilar”, sostuvo.

Y agregó: “A este proyecto lo llamamos Revolución del Derecho Propietario porque se necesita darle una solución radical y pronta a este problema que arrastra décadas.

Por último, dijo que si los salteños lo acompañan con el voto logrará que, en un tiempo razonable y a través de mecanismos accesibles, sin trámites engorrosos ni costosos, los vecinos que tienen su vivienda sin papeles, accedan a su título de propiedad. “La Revolución del Derecho Propietario hará de Salta la Linda una Salta con dignidad, con proyección y futuro y nosotros estamos comprometidos con ello”, finalizó.