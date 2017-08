El candidato a diputado señaló que hoy los salteños están siendo perjudicados con las políticas económicas nacionales y llamó a “poner un freno al Gobierno nacional” en las próximas elecciones.

“La gente, lejos del cotillón de la revolución de la alegría, está preocupada por llegar a fin de mes, por conservar sus trabajos, pagar los servicios, poder comprar medicamentos y alimentarse”, sostuvo el dirigente justicialista en el programa NSNP por FM La Cuerda, al referirse a la situación que afrontan muchas familias salteñas.

“Las variables económicas nacionales favorecen a unos pocos, a la gente no le alcanza y eso es muy preocupante. Hoy los trabajadores no piensan en dónde me voy de vacaciones, sino como llego a fin de mes”, advirtió, y consideró importante discutir “la agenda de la gente, trabajando en leyes que le sirvan a la sociedad”.

“Las próximas elecciones son parlamentarias, pero estamos ante la oportunidad como sociedad de poner un freno a las medidas y las políticas del Gobierno nacional”, aseguró.