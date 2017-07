“Deben ir a Buenos Aires para conseguir recursos para hacer obras de cloacas, viviendas, obras de gas. Eso es más importante que todas esas entelequias que se discuten en los medios nacionales” remarcó Urtubey.

El gobernador Juan Manuel Urtubey compartió una cena con los precandidatos a diputados nacionales del frente Unidad y Renovación que sirvió para recaudar fondos para el último tramo de la campaña con miras a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Allí exhortó a los candidatos nacionales a “no montarse en la grieta” y que gestionen recursos para Salta. Llamó a todos los integrantes del frente a trabajar para recuperar la banca de la Capital en el Senado.

Ante dirigentes de distintos puntos de la provincia, el líder del frente Unidad y Renovación sostuvo que junto a muchos hombres y mujeres se propusieron encarar “la gran aventura de cambiar una sociedad. Entendíamos que podíamos tener servicios y una calidad de vida como la que merecíamos.

Según el mandatario provincial, casi desde que nació milita en un movimiento nacional y popular que tiene en su ADN la movilidad social, el cambio, la revolución, la renovación. “El peronismo me enseñó que nosotros podemos soñar y que esos sueños con militancia, con perseverancia y con coherencia se pueden convertir en realidad. Eso hicimos y lo estamos haciendo en Salta”, dijo.

Urtubey aseguró que nos toca vivir en una Argentina complicada, fundamentalmente en el norte grande, “en donde es difícil producir, donde es difícil tener una industria, en donde todo es más caro”.

En este contexto, señaló que quienes trabajan dentro del espacio que conduce están ayudando a poner “todo lo que hay que poner para que nuestra Argentina pueda estar mejor. Desde aquí estamos alumbrando un proyecto nacional que busca una Argentina que realmente incluya a todos”.

Además, Urtubey cuestionó que en la Argentina solo se hable de dos posiciones políticas: “la de aquellos que quieren reivindicar el pasado, olvidándose de la corrupción y de todos los males que pusieron en jaque al movimiento nacional, y la de aquellos que solo buscan validarse mostrando los desastres que hicieron aquellos que se robaron hasta las cenizas de los ceniceros”.

En ese sentido marcó una tercera posición: “hay algunos que queremos una Argentina para el futuro, una Argentina que piense en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ese es el país en el que yo quiero vivir, esa es la Argentina para la que trabajamos todos los días”, dijo.

Urtubey reconoció a los diputados nacionales del Bloque Justicialista que participaron de la sesión especial en donde se trató el pedido de expulsión del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. “Pusieron todo lo que había que poner para no amparar la corrupción. No nos sumamos al circo de los que no saben qué hacer y buscan pantallas para que la gente se distraiga. No vamos a apañar la corrupción que hizo que en Salta haya lugares que todavía no tengan agua potable, cloacas, gas, casas. Esa plata se la robaron y nosotros no lo vamos a perdonar”.

Por otro lado, el gobernador volvió a defender el sistema electoral de primarias abiertas al sostener que los seis candidatos del espacio van a representar al frente en las elecciones de octubre y que será la gente quien determiné en qué lugar y no el dedo de quien conduce. “Nosotros creemos en la democracia de verdad, no somos los que pensamos que en las elecciones se gasta plata y que tenemos que votar cada cuatro años. Ese es el pensamiento de aquellos que no creen en la democracia como mecanismo de movilización social”, indicó.

Pidió a los que vayan al Congreso que lo hagan para representar los intereses de los salteños y a no sumarse a la discusión nacional: “La única grieta que tenemos los salteños es la de los vecinos de El Galpón después del sismo, es la de aquellos a los que la acequia no los deja cruzar el pueblo. Nuestro pueblo no tiene grietas, nosotros trabajamos todos juntos”, agregó.

Además, dijo que no quiere que vayan a ser parte del proyecto de Urtubey ni de ningún nombre propio. “Deben ir a Buenos Aires para conseguir recursos para hacer obras de cloacas, viviendas, obras de gas. Eso es más importante que todas esas entelequias que se discuten en los medios nacionales”, apuntó.

También hubo un pedido para todos los candidatos a nivel provincial: “Nuestro espacio tiene la obligación de recuperar el Senado para el pueblo del departamento Capital. Tenemos que trabajar en los barrios, tenemos que hacer oír nuestra voz. Tenemos que hacer y no hablar tanto para que nuestra gente pueda tener representación. Nuestra provincia debe seguir representando esa expresión federal”.

Juan Manuel Urtubey finalizó un encendido discurso con un mensaje claro: “La Argentina puede ser un país de inclusión, se puede crecer, se puede ser honesto y trabajar. Se puede ser honesto y darle competitividad a la mediana empresa. Se puede ser honesto y se puede creer en la independencia económica, en la soberanía política y en la justicia social. Esas son las banderas que enarbolamos desde que nacimos y por esas banderas vamos a entregar la vida”.