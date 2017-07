Con la presencia de Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, ayer en el hotel Alejandro I de la capital salteña se hizo oficial la participación de Los Infernales de Salta Basket en la máxima categoría del básquet argentino: La Liga Nacional. Acompañaron al mandatario provincial el vicegobernador, Miguel Isa; el ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez; el secretario de Deportes, Sergio Plaza y dirigentes de la franquicia Luis Lenti, presidente, y Fernando Palópoli. Por primera vez en la historia del básquet salteño un equipo será parte de la competencia más importante que tiene el país en materia de básquetbol.

“Es una emoción enorme poder compartir esto con todos ustedes, en realidad todos los que están ahí son los protagonistas -dirigentes y algunos jugadores del básquet salteño- nosotros dos -por Miguel Isa- estamos acá medio de colados”, fueron las primeras palabras del Gobernador salteño. “Desde el ascenso de Gimnasia y Tiro a la primera división en fútbol, es el paso más importante del deporte salteño en los últimos 20 años”, consideró el mandatario.

Urtubey señaló que no se trata solo de un logro del básquet salteño, fue más allá y apuntó al logro del deporte en general e incluso de otros ámbitos como la cultura. Salta Basket será generador de un enorme movimiento en la provincia, recibiendo a clubes de todo el país. “Para mí hoy no es la coronación sino el inicio de un nuevo proceso que fue pensado, es un desafío enorme porque nos tenemos que demostrar a nosotros que no nos queda grande”.

El Gobernador resaltó la importancia de un proyecto como el de Salta Basket respecto al impacto social que viene generando y lo seguirá haciendo. Dijo que no solo se mide en cuanto a las competencias que disputaron Los Infernales desde el Torneo Federal hasta las dos últimas temporadas en el TNA, sino también “en cuanto a la cantidad de jugadores que tiene cada uno de ustedes en sus clubes. Desde que comenzamos con Salta Basket hasta ahora se ha cuadruplicado la cantidad de jugadores que tenemos practicando básquet en la provincia, eso demuestra claramente que el impacto positivo de tener un lugar dónde mirarse es algo que socialmente genera un desarrollo formidable para lo que significa la actividad deportiva”.

“Un chico que está atrás de una pelota es un chico que no está en otro lugar donde en definitiva luego socialmente generará un impacto drástico para su familia, para él. Por eso la inversión que nosotros hicimos en Salta Basket y tenemos el compromiso de seguir haciéndolo”, concluyó Juan Manuel Urtubey, gobernador de los salteños.

A su turno, el titular de la Asociación Salteña y vicepresidente de Los Infernales, Fernando “Fil” Palópoli destacó: “Hace un tiempo nos preguntábamos si los salteños íbamos a poder disfrutar de una Liga A algún día, hoy estamos todos reunidos esperando subir a un avión que nos trasladará a ese sueño que parecía lejano. Queremos que suban todos nuestros chicos jugadores de básquet, los dirigentes y el resto de las personas que conforman los diferentes estamentos del básquet provincial”.

El titular de la ASBM agregó: “Ojalá que este vuelo nos lleve a un viaje que no termine, que dure muchos años y lo podamos disfrutar. Creemos que estamos preparados, esto debe perdurar y debe derramar. Mi obligación como presidente de la Asociación es que derrame en los clubes”.

Embargado en una singular emoción, igual que Fil Palópoli, el presidente infernal, Luis Lenti, antes que todo destacó la frase: “La gratitud es propia de los dignos”, y dijo “es una frase que me dejó mi papá”. El doctor Lenti aprovechó para agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron desde el comienzo con el proyecto Salta Basket que hoy se consolida con la oficialización a la primera división del básquet nacional. El logro llegó tras el intercambio que se hizo con Libertad de Sunchales, el equipo santafesino jugará la temporada que viene en el Torneo Nacional de Ascenso (TNA) y los salteños en la máxima división.