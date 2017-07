Como parte de la iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria “Escuela Plus” y en conjunto con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, este año instalará el servicio de televisión satelital en 123 escuelas rurales. Además,capacitará a más de 120 maestros para que provechar al máximo esta herramienta.

Como parte de su programa de Responsabilidad Social Empresaria “Escuela Plus” DIRECTV anunció que durante 2017 instalará televisión educativa en 123 escuelas de Salta y capacitará a más de 120 maestros para que puedan incorporar contenidos audiovisuales en sus clases.

La iniciativa parte de un convenio firmado el año pasado con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, a partir del cual ya se instaló el servicio satelital en 17 establecimientos.Este año la empresa anuncia la expansión del programa, con 123 nuevas escuelas rurales que se incorporarán al mismo.

Escuela Plus tiene como objetivo contribuir a acortar la brecha social y tecnológica en América Latina complementando y enriqueciendo el contenido curricular de las escuelas rurales (primarias y secundarias). ¿De qué manera? Usando la televisión satelital como la herramienta educativa para lograrlo.

Escuela Plus utiliza la tecnología satelital de DIRECTV, que se instala en escuelas de todo el continente y transmite el contenido audiovisual educativo de sus socios: Discovery en la Escuela, NationalGeographic, Take Off Media y Fundación Torneos.

Además de entregar una grilla especial con más de 35 canales informativos, culturales y educativos donde se pueden encontrar más de mil horas mensuales de programación, Escuela Plus ofrece una app exclusiva para maestros y más de 500 guías pedagógicas indexadas al currículo escolar y nuevos contenidos que se van actualizando semanalmente a través de su propio canal (804), inaugurado en 2016.

En la Argentina el programa brinda servicios a 628 escuelas en 10 provincias y continúa creciendo, incorporando nuevas escuelas y a través de iniciativas como Escuela Plus Solar, que funciona con energía a través de paneles solares y ya está instalado en dos establecimientos en “El Impenetrable”chaqueño.

Por otra parte, en septiembre de este año, se realizará por primera vez en la Argentina, el Congreso Iberoamericano sobre Televisión y Educación Escuela+, que tuvo su primera edición en 2015 en Santiago de Chile.

En su segunda edición, el congreso brindará la información y las discusiones más actualizadas sobre multipantallas en el aula, para seguir profundizando sobre las posibilidades y los beneficios de enriquecer la currícula con contenido audiovisual.

Sobre ESCUELA+

ESCUELA+ tiene como primordial objetivo colaborar, complementar y enriquecer el contenido educativo para las escuelas de educación primaria y secundaria, utilizando la tecnología de DIRECTV y el contenido educativo de sus socios Discovery en la Escuela, NationalGeographic, Fundación Torneos y Takeoff Media. Para más información, visite escuelaplus.com

* Sin considerar las bases de la Antártida.

Para conocer información respecto del Segundo Congreso Iberoamericano sobre televisión y educación ESCUELA+ ingresar a escuelaplus/congresoiberoamericano

REDES SOCIALES

Facebook.com/generaciondtv

Twitter @GeneracionDTV

Youtube.com/GeneracionDTV