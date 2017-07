Así lo expresó la dirigente justicialista en el acto homenaje que se realizó en la plaza Evita, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

La precandidata a diputada Nacional por el Frente Unidad y Renovación, Sonia Escudero, participó del acto que se realizó al cumplirse 65 años del fallecimiento de Eva Perón.

El homenaje se realizó en la Plaza Evita y estuvo encabezado por el presidente del partido Justicialista y Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey. Se convocaron dirigentes peronistas, militantes, y estuvieron presentes además, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy.

Luego de concluir la emotiva celebración, la dirigente justicialista, señaló la importancia de la fecha, no sólo para los peronistas, sino para todos los argentinos, “Eva es un ejemplo de compromiso social, de fortaleza para decir la verdad y estar siempre al lado de los más necesitados y los más humildes; las mujeres peronistas sentimos un gran compromiso social con nuestro Pueblo”, subrayó Escudero.

Además hizo referencia a la necesidad de que la mujer continúe luchando por el lugar que se merece en la sociedad “ella nos empujó a las mujeres a luchar, no sólo nos dio el voto femenino, sino el derecho a elegir y a ser elegidas; fundamentalmente el derecho a la participación y me legó también, como abogada que soy, esa indignación hacía la injusticia, yo me revelo ante la injusticia y no me quedo callada cuando veo algo que no es correcto”.

En éste marco, la precandidata hizo hincapié en que quiere ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación porque “es prioritario continuar trabajando en la inclusión y por los sectores más vulnerables. Educación, salud, trabajo, seguridad, equidad y justicia son nuestros pilares para lograr un futuro mejor”.