Martín Del Frari, precandidato a Concejal por el Frente Ciudadano para la Victoria, visitó los estudios de FM Ruta 66, durante el Programa Sexto Sentido, presentando su propuesta electoral a días de las PASO: “Estas elecciones son muy importantes, es la oportunidad que tenemos los salteños y argentinos de ponerle un freno a este gobierno neoliberal de los tarifazos. A mí nadie me la contó, yo sé lo que es caminar a tomar un colectivo y que pase y no te alce, la falta de agua y muchas cosas que se viven en Salta. Soy un candidato de los barrios” y agregó una ácida crítica al Gobierno Nacional: “Los que me decidió a participar es lo que está ocurriendo hoy en Argentina, la crisis a las que nos ha llevado el gobierno de Mauricio Macri. En el año 2005 cuando fue el debate ente Macri y Scioli, Macri nos mintió en la cara, dijo que no iba a haber tarifazos, que no se iba a quitar beneficios a los jubilados, fue la mayor estafa electoral que nos hicieron”.

Con fuerte impronta peronista, al igual que sus compañeros de lista Sergio “Oso” Leavy (A Diputando Nacional), Walter Wayar (A Senador Nacional) e Isabel De Vita (A Diputada Provincial), Del Frari expresó: “El Frente Ciudadano para la Victoria, hoy, es el único que le lleva a la gente algo genuino, real, siempre estuvimos en el mismo lugar con la gente, nunca nos fuimos” y se refirió a la postura de muchos dirigentes políticos quienes conformaron alianzas en estas elecciones: “Como peronista me siento desilusionado con lo que está haciendo Gustavo Saenz, yo lo voté y hoy está llevando en sus listas a candidatos que apoyan las medidas de Macri, y por otro lado por el Gobernador Urtubey quien es el que se lleva mejor con Macri” y agregó: “no me parece bien esta “saltibancas” que hacen algunos candidatos de presentarse en distintas listas, la gente se da cuenta porque la gente quiere participar de la política”.

Como precandidato a Concejal, Del Frari aspira a ocupar una banca dentro del Concejo Deliberante, espacio que considera con grabes fallas hoy en día: “Hoy vemos un Concejo Deliberante quieto, con caras de hace muchos años, le pido a la gente que vote gente nueva, gente joven, que busquen concejales que salgan a las calles que se embarren los zapatos, la ciudad de salta necesita concejales que tengan abierta la puerta de sus oficinas para recibir los vecinos”.

Así mismo, Del Frari expresó las propuestas en las que planifica trabajar: “Vamos a pedir por medio del CD le vamos a pedir a Sáenz la urbanización de lo que hoy conocemos como terreno militar, que es de lo que va desde la Arenales hasta Vaqueros, son 2700 hectáreas que no están ocupadas, son 30% de la superficie de la ciudad de Salta, ese terreno les pertenece a los salteños, estos terrenos deben ser urbanizados para solucionar el problema habitacional de Salta”, y destacó otro planteo: “Está la propuesta de que los 300 barrios de Salta tengan Centros Vecinales y una vez que eso pase, queremos solicitar que dentro de ellos exista una Escuela de Artes y Oficios y sean manejados por cada encargado del Centro porque cada barrio sabe las actividades que necesitan” criticando las medidas de centralizar instituciones y espacios sociales.