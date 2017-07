El Secretario del Área Metropolitana y precandidato a concejal, Matías Assennato le contestó a Godoy sobre la elección del senador.

A horas de comenzar oficialmente la campaña electoral de las PASO, crece el ambiente de debate. En ésta oportunidad, la polémica gira en torno a los precandidatos a recuperar la banca del senado, Bernardo Biella y Adrián “Chico Malo” Valenzuela.

El presidente de la Cámara de Diputados y precandidato a renovar su banca disparó: _”Prefiero votar a un buen médico y no a un buen periodista”_, y agregó que Valenzuela no tiene alcance como para ser quien represente a los salteños en el Senado.

Assennato aprovechó la oportunidad para reivindicar la decisión de acompañar a Chico Malo.

_”Prefiero votar a un periodista que conoce la realidad de la calle a un médico que no salió de su consultorio”_, y argumentó que los problemas no solo hay que entenderlos desde la academia, la teoría o los libros, también hay que tener sensibilidad social, empaparse y empatizar para comprender por lo que pasa un vecino de la ciudad, _”Valenzuela hizo su carrera yendo donde estaban las historias, no esperándolas en un sillón”_