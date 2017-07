El diputado nacional Alfredo Olmedo, agasajó a los periodistas y presentó la lista de los pre candidatos del partido Salta Somos Todos que competirán en las PASO el próximo 13 de Agosto.

En la apertura, Olmedo agradeció la presencia y el trabajo contínuo de los medios y se destacó que “este partido es el único que tiene una voz clara distinta que se sustancia con el pensamiento de la sociedad, la biblia dice ganarás el pan con el sudor de tu frente pero con la frente de todos, hoy en día hay muchos están comiendo el pan con la frente ajena, es el momento de que haya menos marchas y cortes hay que probar trabajando”

Sobre las instancias del pais y los deseos del partido Olmedo recalca que ” la República Argentina no es un twitter , son verdades que se votan en el Congreso de la Nación y que se votan porque lo que vale es el voto no vale hablar pararse e irse hay que votar a favor o en contra, no tendremos república sin justicia independiente y no tendremos país si no nos unimos y trabajamos como corresponde”

La idea de trabajo de este partido es clara “luchar contra el narcotrafico, contra la corrupción, con respeto, trabajando para sacar el pais y la provincia adelante, probemos trabajando”

Para una pregunta recurrente el diputado nacional Alfredo Olmedo, hizo un párrafo aparte acalarando que “Olmedo siempre estuvo en un solo lugar nuestro partido en la anterior elección hizo una alianza y apoyamos al candidato que hoy es intendente de nuestra capital que nos llena de orgullo, pero ellos cambian el líder político, nosotros como no tenemos un líder político sino un líder espiritual que es Dios no cambiamos las cosas pero si respetamos y cuente el intendente con todo nuestro apoyo para que haga una gestión como corresponde, también cuente el gobernador, aunque pensemos totalmente opuesto. con mis respetos como político, el es un líder político, yo soy un líder social , el representa a los políticos y yo represento una sociedad y a los problemas de la sociedad”

A su turno el pre candidato a diputado nacional Carlos Zapata dijo “somos un equipo que plantea las cosas de una forma diferente yo creo que las propuestas tienen que ser racionales creo que el ciudadano tiene la suficiente capacidad para dicernir y reconocer cuales son sus problemas y cuales su posibles soluciones, desde el partido vamos a ser positivos en cuanto a los problemas a atacar y las posibles soluciones. Hasta el momento tenemos identificados como principales problemas de la sociedad a la pobreza, la seguridad y el narcotráfico, la educación, pienso que solo alcanzaremos el progreso si realmente ponemos orden en la sociedad se tiene que acabar esto de amparar al que tiene un comportamiento antisocial en perjuicio de las personas que quieren trabajar para el progreso del país.”

Andrea Lazarte, acompaña en segundo término,a Zapata, para ella ” Argentina se merece algo mejor estamos buscando todos ese algo mejor volver a la cultura del trabajo es necesario y la gente lo esta pidiendo todos en este equipo tenemos la convicción de trabajar por la gente, hacemos política todos los días y al ser ciudadanos podemos comprometernos mas allá de no tener una carrera política estamos acá para crecer acompañados de nuestra gente y que nuestra gente pueda crecer también ..vote sencillo vote amarillo”

El pre candidato a senador por capital Marcelo Hoyos contundente dijo “agradezco esta candidatura a senador la cual voy a ganar , lo que me llevo a aceptar la, propuesta de Olmedo es que él tiene una profunda visión de lo que esta sucediendo con nuestra juventud que no encuentra trabajo, que no encuentra el rumbo, ni destino, por el tema de la drogadicción, así como Olmedo dijo que hay que poner un muro por el narcotráfico, yo me asocio y digo que hay que poner un muro entre los chicos y las drogas y el muro tiene que ser el deporte”

Julio Moreno y Roxana Celeste Dib son pre candidatos a diputados provinciales, a su turno Moreno explicó ” yo considero que desde la política se hacen todos los cambios queremos trabajar en este equipo de primera, nosotros tenemos un diagnostico de Salta que demuestra lo que todos vemos a diario y trabajaremos en ello”. Roxana Dib agregó” yo me dedico al ámbito educativo hace mas de 20 años en toda la provincia y considero que si queremos respeto por la docencia tenemos que respetar la carrera docente, tenemos que respetar la estabilidad docente que es fundamental , nos comprometemos con el tema adicciones y seguridad creemos que fundamentalmente todo tiene que ver con la educación si queremos sacar a los chicos de la calle si queremos que los chicos vuelvan a las instituciones educativas si queremos una verdadera inclusión educativa entonces desde las mismas instituciones, tendremos que trabajar”

Finalmente, los pre candidatos a concejales Victor Gutiérrez; Nora Pussetto y Santiago Alurralde, recalcaron el trabajo en equipo, cada uno hizo hincapié en un aspecto de la sociedad Gutiérrez en su trabajo en los barrios que mas necesitan, Pussetto en las adicciones especialmente el alcohol y el control de las instituciones que trabajan con Adultos Mayores y Alurralde en recuperar el orgullo de ser salteño creando conciencia de que “la gente es el jefe delos políticos y no al revés”