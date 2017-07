El Ministerio de Salud Pública recomienda atender los signos de alarma temprana y acudir de inmediato a la consulta médica, especialmente en caso de bebés y niños.

A raíz de un notable aumento de consultas por enfermedades respiratorias en los servicios sanitarios de la provincia, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población en general estar atenta a los signos de alarma y acudir de inmediato al puesto sanitario, centro de salud más cercano, sobre todo cuando se trate de niños, que son los más afectados por patologías de la época invernal.

Todo niño menor de dos años que presente tos y fiebre debe ser atendido inmediatamente en un dispositivo de salud. Otros signos a tener en cuenta son: dificultad para respirar; hundimiento entre costillas o debajo de ellas; rechazo a los alimentos; palidez, o coloración azulada alrededor de la boca, uñas y en mucosas; dificultad para dormir; irritabilidad.

Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) tienen gran impacto en los niños y pueden ser causal de muerte si no son tratadas en forma oportuna. En nuestro país, las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en niños menores de un año y la segunda en niños de entre uno y cuatro años.

Las IRAB constituyen uno de los problemas de salud más importantes para la población infantil, siendo los menores de dos años los más vulnerables, por la dificultad para el diagnóstico y tratamiento, como para valorar la gravedad del cuadro clínico. En Salta, en época de bajas temperaturas son causa del 70% de las consultas y el 50% de las internaciones.

La estrategia de Salud Pública ante las enfermedades respiratorias en niños se centra en la atención ambulatoria para evitar la internación en un hospital en la medida de lo posible. De ser necesario, se dispondrá de salas de internación abreviada (SIA), donde los pacientes permanecerán por poco tiempo, recibiendo tratamiento oportuno e intensivo bajo vigilancia médica. La gran mayoría de los pacientes responden en forma satisfactoria al tratamiento, pero en caso contrario se los deriva al nivel de atención correspondiente.

Para prevenir las infecciones respiratorias se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad; amamantar hasta los dos años o más, complementando con otros alimentos; aunque la madre esté resfriada, no suspender la lactancia materna; efectuar los controles médicos periódicos; tener las vacunas al día; lavarse correctamente las manos cada vez que se va a tocar al bebé, antes de preparar los alimentos y al cambiar los pañales; no permitir que se fume dentro de la casa; airear los ambientes; no hervir eucalipto, ya que humedece la casa y puede provocar bronco-obstrucción; evitar enfriamientos; y cambiar al bebé rápidamente cuando esté mojado.