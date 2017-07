La Representación Provincial ante el Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), recuerda a los medios de comunicación la importancia de realizar un tratamiento periodístico responsable al momento de realizar coberturas de casos de extravío y abandono del domicilio de niñas, niños y adolescentes.

La Representación del CONACAI en Salta invita a los medios a comprometerse con los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el ejercicio de una práctica periodística respetuosa en este tipo de casos, que no exponga la intimidad de los niños, niñas o adolescentes involucrados, ya que pueden subyacer situaciones de abuso o violencia familiar que requieren un tratamiento adecuado por parte de profesionales especializados y organismos competentes en la materia.

En tal sentido, se ofrecen las siguientes recomendaciones para coberturas periodísticas sobre casos de extravío y abandono del domicilio de niñas, niños y adolescentes (1):

Ante el caso de extravíos y abandono de domicilio de niños, niñas y adolescentes, se recomienda a los medios de comunicación, antes de difundir sus imágenes y/o datos, verificar si las instituciones públicas competentes (Juzgado interviniente y/o Asesoría de Menores, Policía de Salta) están investigando el caso y cuál es el contexto en el que se produjo el extravío y/o abandono del domicilio.

Es preciso conocer si existe un conflicto familiar subyacente para que durante la cobertura periodística no se revictimice al niño, niña o adolescente, ni se afecte su derecho a la intimidad.

Tener presente que el niño, niña o adolescente, desde el momento que abandona su domicilio o se encuentra extraviado, ya es víctima. Por eso se recomienda no tender a invertir esta situación, victimizando a la familia y/o condenando a niñas, niños y adolescentes, simplificando un fenómeno complejo que obedece a múltiples causales, o reduciendo el origen del problema a una supuesta “rebeldía”.

Previo a difundir imágenes o datos del niño, niña o adolescente, se recomienda consultar y pedir autorización a los organismos competentes intervinientes, ya que en algunos casos la difusión de imágenes puede generar más riesgos para las niñas y niños que los posibles resultados a obtener.

Una vez autorizada la difusión de la imagen del niño, niña o adolescente, los medios de comunicación pueden darla a conocer para ayudar a encontrarlo. Pero una vez localizado, se recomienda cesar con la difusión de su imagen, para evitar que sea revictimizado/a y hacerle revivir una situación traumática o estigmatizante que pudiese ocasionarle secuelas sociales y psicológicas.

Difundir periódicamente el teléfono gratuito 0800–122–2424 del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, para informar acerca de la desaparición de un niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda. El teléfono 9-1-1 también recepta denuncias sobre personas menores de edad extraviadas.

Una vez hallado el niño, niña o adolescente, debe primar el respeto del Interés Superior que exige proteger su derecho a la imagen, a la dignidad, a la intimidad personal y familiar (Ley 26.061), y por tanto no difundir su imagen ni datos personales.

En todo abordaje o cobertura periodística de hechos que involucran a niñas, niños o adolescentes, debe primar siempre el respeto por el citado “Interés Superior” (Ley 26.061), lo que implica anteponer los Derechos del Niño por sobre cualquier otro derecho para que no se vean vulnerados y puedan ser realmente ejercidos en cada una de las etapas de las coberturas periodísticas.

INFORMACIÓN UTIL PARA DAR AL PÚBLICO O AUDIENCIA:

Dónde dirigirse ante un caso de niños, niñas y adolescentes extraviados:

– Registro Nacional de Información de personas menores extraviadas: http://www.jus.gob.ar/registro-nacional-de-personas-menores-extraviadas.aspx

– Cómo hacer la denuncia: http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/chicos-extraviados/denuncias.aspx

Si su hijo/a no aparece, no pierda tiempo.

Llame al teléfono gratuito 0800-122-2442.

Asesórese las 24 hs. Los 365 días del año.

No hace falta esperar ningún plazo para realizar la denuncia.

Insista y en todos los casos comuníquese con nosotros.

(1) Fuente: “Recomendaciones para tener en cuenta al abordar casos de extravío y abandono del domicilio de niñas, niños y adolescentes en los servicios de comunicación audiovisual”. Defensoría del Público. http://www.defensadelpublico.gob.ar/recomendaciones-para-tener-en-cuenta-al-abordar-casos-de-extravio-y-abandono-del-domicilio-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-los-servicios-de-comunicacion-audiovisual/