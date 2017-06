Esto sostuvo el precandidato a senador por la Capital, Adrián “Chico Malo” Valenzuela, en una entrevista realizada en La Gaceta.

Valenzuela es, sin dudas, una de las grandes sorpresas que dejó el cierre de listas. De perfil diferente y declaraciones explosivas, pretende pararse frente a una “política que se olvidó de mirar a la gente y acompañarla”, según sus propias palabras.

La decisión de involucrarse en política fue propia, no por pedido de algún dirigente. “La decisión la tomé hace varios meses. Hace 17 años que estaba en Canal 11 y decidí salir de mi zona de confort”, sostuvo, y agregó: “¿por qué con Urtubey? Cuando tomé la decisión y me empecé a reunir con varios dirigentes, el Gobernador fue el único que no trató de imponerme condiciones. Es más, me pidió que siga siendo crítico”.

Finalmente, sostuvo que, de resultar electo, trabajará para resolver los problemas cotidianos que dañan la calidad de vida de los salteños y que para muchos dirigentes son invisibles. “Mi decisión es seguir siendo el Adrián de la gente”, concluyó.