La Cumbre Empresarial LAC África es el evento más importante para la integración, inversión, la cooperación comercial y cultural.

La 2ª Cumbre Empresarial LAC África se llevará a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario, del 3 al 5 octubre, en colaboración con el Gobierno de Santa Fe.

La Cumbre atraerá a líderes de negocios e inversores, entidades gubernamentales, misiones diplomáticas, instituciones financieras, legisladores, asociaciones y cámaras de comercio y personalidades de reconocido prestigio de más de 20 países de África, América Latina y Caribe.

“El objetivo de la Cumbre es generar y facilitar la inversión y la cooperación comercial entre África, América Latina y el Caribe” señaló Justo Casal, director de LAC África, quien agregó que “la decisión de realizarlo en Argentina, tiene que ver con el interés que genera en el exterior, el presente y el potencial de negocios que tiene el país”.

Los objetivos principales de la Cumbre Empresarial LAC África son los siguientes:

· Facilitar y garantizar los negocios entre empresas afines con los valores y principios compartidos.

· Facilitar y garantizar las asociaciones público-privadas.

· Mejorar la comprensión de las prácticas de cultivo y la cultura de negocios en América Latina, el Caribe y África.

· Contribuir a la transformación de una comunidad de bajos ingresos a través de la Fundación LAC África.

Las áreas temáticas que son relevantes para ambos continentes y que comprenden el Programa para la Cumbre 2017 son Agroindustria y Procesamiento de Alimentos, Turismo y Hospitalidad, Producción, Infraestructuras, Energías Renovables, Emprendimientos de la Mujer, Negocios Inclusivos y Sustentables entre otros.

Entre los oradores más destacados que tendrá el evento se encuentran: Tara Lindstedt, Directora General de EP Global Energy Ltd; Kiprono Kittony, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Kenia y CEO de Mtech Ltd y Radio Africa Group, Betway Ltd y Capital Realtime Ltd; y el Grupo Dangote de Nigeria.

La primera Cumbre Empresarial LAC África fue celebrada en Nairobi, Kenia, en noviembrede 2016. El Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta dijo: “Si tenemos la sinergia de ambas regiones, entonces también podemos mejorar nuestra capacidad a través de asociaciones.” Llamó a un aumento del comercio entre Kenia y África y América Latina y el Caribe, y definió que es a través del comercio que la cooperación Sur-Sur será más beneficiosa para los ciudadanos de los estados miembros. A su vez, Delroy Howell, Director de Roth Capital Investment Group del Caribe, destacó que “Nuestros criterios para invertir son la buena gobernanza, un retorno para la gente del país y para el Gobierno” Por su parte, Carlos Braga, Presidente de la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional y Subsecretario de Comercio Exterior, destacó que “Santa Fe es el centro agrícola del país, podemos, al igual que el resto de Argentina, ayudar al mundo respecto a la seguridad alimentaria porque nuestra tecnología es altamente eficaz” y agregó “Realizar esta acción de LAC Africa, nos permite acercarnos a la vinculación Sur-Sur y potenciar dos sectores del globo terráqueo que tienen mucho potencial aún por seguir escalando”

Sobre LAC AFRICA

LAC África es la plataforma pionera para la inversión y la cooperación comercial y cultural entre África y América Latina y el Caribe.

La visión a la que aspira LAC África Ltd es lograr que África, América Latina y el Caribe participen en asociaciones mutuamente beneficiosas, que generen transformación social, económica y ambiental.

Nuestros valores son respeto, confianza, creatividad y liderazgo, que se sustenta en los principios de inclusión, excelencia, integridad y crecimiento.

Pueden seguir las novedades de la Cumbre en nuestras redes sociales:

Twitter: @LACAfricaLTD

Facebook:LACAfricaLtd

Instagram: @lacafricaltd