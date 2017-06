El precandidato a senador por Capital por el frente encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, Unidad y Renovación anunció que seguirá “caminado en la calle, pero sirviendo de herramienta. No voy a tener el micrófono pero voy a tener la Constitución bajo el brazo y la posibilidad de generar proyectos, generar las normativas vigentes para tratar de dar soluciones”.

Ante las cámaras de Canal 9 Adrián Valenzuela el precandidato a senador por la Capital del Frente Unidad y Renovación que lidera el gobernador Juan Manuel Urtubey se definió como “el candidato de la gente”. “Voy a seguir caminado en la calle pero sirviendo de herramienta, no voy a tener el micrófono pero voy a tener la Constitución bajo el brazo y la posibilidad de generar proyectos, generar las normativas vigentes para tratar de dar soluciones”.

“Yo busqué los espacios, yo no soy el candidato de nadie o sí, en realidad lo que quiero que me identifiquen como siempre en cada etapa de mi vida es con la gente” le manifestó a Javier Lamas y explicó “tuve la posibilidad de charlar con diferentes líderes políticos, he charlado también con lo que es el propio gobernador Juan Manuel Urtubey, un hombre al que siempre he criticado pero entiéndase Javier la crítica simplemente como la situación constructiva”.

Anticipando sus proyectos Valenzuela anunció que va a “trabajar del lado de la gente, simplemente sirviendo de nexo, sirviendo de herramienta para las difíciles situaciones que estamos viviendo” y recordó que Juan Manuel Urtubey “fue el único tipo, el único político, el único hombre o referente que no me puso peros, que no me puso condicionamientos, que me dijo tenés que seguir siendo el tipo crítico que siempre fuiste” y aclaró “mi crítica siempre ha sido directa a fondo y a piel, pero en este caso es la crítica constructiva, lo que queremos justamente diferenciar de lo que es la crítica y el no hacer nada que ejemplos sobran justamente en la política salteña”.

El precandidato a senador por la Capital del Frente Unidad y Renovación también valoró la presencia de los periodistas en las listas porque “cuando se plantea el tema de cambio, cuando se plantea que siempre son los mismo apellidos, esta es la oportunidad, este es el momento justo, es el momento perfecto para que se tomen decisiones, para que no hallan siempre los mismos apellidos, para que tengan la posibilidad justamente de elegir”.

“El laburo de periodista es recorrer los barrios o por lo menos así lo determino yo, dando la cara pase lo que pase, bancándose hasta putiadas de la propia gente, nos indagan, nos señalan pero seguimos en los barrios seguimos laburando, seguimos siendo el nexo” remarcó Adrián Valenzuela y consideró que “cada uno de los electores, cada uno de los salteños, los vecinos tiene que sacar sus propias conclusiones, tiene que laburar justamente en este tiempo que nos va a llevar a tomar una decisión si es verdad o no es verdad y cuál es el destino que quieren para la ciudad de Salta, para la provincia y no nos olvidemos hay que destacar mucho que Salta hoy puede ser el norte de toda una nación, de todo un país”.

En ese sentido se preguntó, “¿si fuera Urtubey vos no la apoyarías?, ¿si un salteño toma la decisión y tiene la posibilidad de ser presidente, no lo apoyarías? y al respecto Adrián Valenzuela consideró que “esto es como un partido de fútbol, somos de River, somos de Boca, pero cuando juega la Selección, somos de la Selección, dejo mi piel, dejo mi sangre por cualquiera, por cualquier salteño que tenga justamente la posibilidad de ser presidente. Cada uno va a tomar la decisión pero en este caso, también la posibilidad y el orgullo de creer, de confiar, de recuperar esta esperanza tan vapuleada y que nos va a ir bien, porque si nos va bien a Salta porque no le va a ir bien al país?, esto arranca desde lo más chiquito y puede terminar en lo más grande”.