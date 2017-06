Los Presidentes de los Bloques Políticos, elevaron al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Manuel Santiago Godoy, los siguientes proyectos para incorporarlos en el Acta de Labor Parlamentaria para la Sesión Ordinaria del día 27 de junio en el siguiente orden:

I. SENADO

Proyecto de Ley en Revisión. Expte. 90-26.043/17.

Modificar el listado de obras aprobadas por la Ley 7931 y la Resolución Bicameral 01/16, para el municipio La Caldera, afectando los fondos originalmente destinados a las obras de provisión de agua en el barrio Santiago Apóstol de La Caldera, para la compra de una máquina retroexcavadora.

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; de Hacienda y Presupuesto; de Asuntos Municipales; y de Legislación General.

II. DIPUTADOS

1. Proyecto de Ley. Autor: Santiago Godoy (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.706/17.

Declarar de interés prioritario del Estado Provincial la protección integral psicofísica de las personas portadoras de Trombofilia en todas sus formas.

Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: Este proyecto de Ley tiene por objeto declarar de interés prioritario para el Estado Provincial, la protección psicofísica de las personas portadoras de Trombofilia en todas sus formas, ya sea hereditaria o adquirida, permanentes o transitorias o la combinación de ambas.

2. Proyecto de Ley. Autor: Raúl Medina (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.854/17.

Los supermercados, hipermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general instalados en la provincia de Salta deberán entregar en forma gratuita a sus clientes bolsas o contenedores de papel o cartón; o cualquier otro material altamente biodegradable, compostable o reciclable que cumplan con las normas IRAM 13160, que sean adecuados para el transporte de los productos o mercaderías que en tales comercios hayan sido adquiridos.

Con dictámenes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Producción; y de Legislación General.

Breve Síntesis: Todos los salteños hemos sido testigos y víctimas del accionar las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que a partir del año anterior y en una primera etapa comenzaron a cobrar a los clientes las bolsas (no biodegradables) para el transporte de las mercaderías que en ellas eran adquiridas y luego directamente no entregan bolsas o contenedor alguno a los clientes que a ellos concurren.

3. Proyecto de Declaración. Autora: Liliana Guitián (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.866/17.

Que vería con agrado que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología implemente las carreras de Profesorado en Artes Visuales y/o Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual, en el Instituto de Educación Superior Nº 6047 del departamento Cachi.

Con dictamen de la Comisión de Educación.

4. Proyecto de Ley. Autora: Alejandra Navarro (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-37.936/17.

Crear el boleto educativo gratuito para docentes para ser utilizado en el servicio público de transporte automotor de pasajeros en sus servicios urbanos, y suburbanos.

Sin dictámenes de las Comisiones de Minería, Transporte y Comunicaciones; de Educación; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente Proyecto de Ley está fundado en el principio de aplicación de oportunidades iguales. Ya que la Provincia instituyó en su momento el boleto gratuito estudiantil, y luego a los jubilados y pensionados. Es lógico entonces que este beneficio también sea aplicado a los docentes de la Escuela Pública que día a día deben abonar su boleto, afectando su remuneración.

5. Proyecto de Declaración. Autor: Javier Paz (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.791/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, arbitre los medios necesarios para que se habiliten redes de Internet en la Escuela Nº 4062 “Santa Rita” (Puesto 90), del departamento Anta.

Sin dictamen de la Comisión de Educación.

6. Proyecto de Resolución. Autora: Gabriela Martinich, Matilde Balduzzi y Betty Gil. (Bloque Partido Renovador de Salta). Expte. 91-37.698/17.

Modificar el primer párrafo del artículo 41 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, e incorporar el artículo 58 octies, creando la Comisión Permanente de la Mujer.

Con dictamen de la Comisión de Labor Parlamentaria.

7. Proyecto de Ley. Autores: Guillermo Martinelli y Jorge Guaymás (Bloque Salta Nos Une). Expte. 91-36.816/16.

Los trabajadores que perciban como salario el valor correspondiente al salario mínimo, vital y móvil; los trabajadores que no se encuentren registrados; habitantes con pensiones no contributivas; beneficiarios de planes sociales; ex combatientes de Malvinas; monotributo social; y quienes se encuentren desocupados, tendrán un descuento del 50% sobre el precio del boleto común en el transporte urbano de pasajeros.

Sin dictámenes de las Comisiones de Asuntos Laborales y Previsión Social; de Minería, Transporte y Comunicaciones; de Asuntos Municipales; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Breve Síntesis: El presente proyecto tiene por objeto establecer un descuento especial sobre el precio del boleto común en el transporte urbano de pasajeros para todas las personas que se indican en el artículo 1° del presente, en virtud de lo exiguo de los salarios que perciben las mismas, o de quienes carecen de trabajo. Las personas enumeradas taxativamente no cuentan con remuneraciones salariales que le permitan alcanzar un nivel de vida digno. Este proyecto de ley intenta además brindar una herramienta de vital importancia para quienes se encuentran en situación de desempleo, y carecen de medios de movilidad para realizar eventuales entrevistas laborales.

8. Proyecto de Declaración. Autora: Rosana Guantay (Bloque Frente para la Victoria). Expte. 91-37.813/17.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios necesarios para la creación de una Oficina de Empleo en el municipio La Caldera.

Sin dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales.

9. Proyecto de Declaración. Autor: César Soria (Bloque Justicialista). Expte. 91-37.932/17.

Que vería con agrado que el Gobierno de la provincia de Salta, a través del Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda y la Secretaria de Obras Públicas, destinen un terreno en el municipio El Tala para la construcción de un Hogar de Ancianos.

Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; y de Hacienda y Presupuesto.