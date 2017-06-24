Política

Conformación Lista FREJUVI y Listas adherentes

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LISTA FREJUVI

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

1- GODOY, MANUEL SANTIAGO

2- CRUZ, EDITH AZUCENA

3- SOTO, GUSTAVO DANIEL EDUARDO

4- BALCARCE, FAUSTINA SUSANA

5- LLIMOS, HUGO IGNACIO

CONCEJAL CAPITAL

1- RAMOS, ARNALDO ABEL

2- BALDUZZI, MATILDE EPIFANIA

3- SALVATIERRA, HUGO LORENZO

4- ROJAS, MARCELA ROSANA

5- BURICH PETROS, GUILLERMO CRISTIAN

CONCEJAL SAN LORENZO

1- AGUIRRE, GUSTAVO ALFREDO

2- VILLALBA, NORMA ELIZABETH

3- MAMANI, PABLO ALEXIS

LISTA LA VECINAL

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

ADHIERE A FREJUVI

CONCEJAL CAPITAL

1- GUTIERREZ, EMILIO EDUARDO

2- DORIC, LORENA VIRGINIA

3- RIZZI LOBBIA, ENZO FAUSTINO

4- ZAPANA, FERNANDA PAOLA

CONCEJAL SAN LORENZO

1- PRIETO, PATRICIA IVONNE

2- CORONEL, JOSE ALBERTO

3- MOLINA, ANA MIRIAM

LISTA 8 DE OCTUBRE

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

ADHIERE A FREJUVI

CONCEJAL CAPITAL

1- SERRALTA, GUSTAVO ADOLFO

2- FARFAN, MARIAM PAOLA DE LOS MILAGROS

3- ARMELLA, TOMAS RAFAEL ALEJANDRO

4- BAZAN, SILVIA VIVIANA

5- GRIGGIO ETCHELUS, ALEJANDRO

LISTA JUNTOS POR SALTA

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

ADHIERE A FREJUVI

CONCEJAL CAPITAL

1- SEGURA, CESAR ALEJANDRO

2- ORTIZ, NORMA NELLY BEATRIZ

3- ARIAS, CARLOS ALBERTO

4- PASTRANA, MARIA ROSANA

5- ALEGRE, MIGUEL ANGEL

LISTA RENOVACIÓN

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

ADHIERE A FREJUVI

CONCEJAL CAPITAL

1- CORIMAYO, GUSTAVO EDUARDO

2- MARQUEZ SEGUNDO, DELIA MARCELA

3- HOYOS, DAVID SANTIAGO

4- LOPEZ, CLAUDIA ELENA

5- ARAMAYO, RUBÉN ANTONIO

UNIDAD Y LEALTAD PERONISTA

SENADOR PROVINCIAL

ADHIERE A BERNARDO BIELLA

DIPUTADO PROVINCIAL

ADHIERE A FREJUVI

CONCEJAL CAPITAL

1- PUCHETA ARREGUEZ, MARÍA EUGENIA

2- GONZALEZ, HOMERO AMADOR

3- ZUMBAY, VALENTINA

4- GAMBOA, MARIO MARCELO

5- ZELAYA, ALEJANDRA GISELA

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