LISTA FREJUVI
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
1- GODOY, MANUEL SANTIAGO
2- CRUZ, EDITH AZUCENA
3- SOTO, GUSTAVO DANIEL EDUARDO
4- BALCARCE, FAUSTINA SUSANA
5- LLIMOS, HUGO IGNACIO
CONCEJAL CAPITAL
1- RAMOS, ARNALDO ABEL
2- BALDUZZI, MATILDE EPIFANIA
3- SALVATIERRA, HUGO LORENZO
4- ROJAS, MARCELA ROSANA
5- BURICH PETROS, GUILLERMO CRISTIAN
CONCEJAL SAN LORENZO
1- AGUIRRE, GUSTAVO ALFREDO
2- VILLALBA, NORMA ELIZABETH
3- MAMANI, PABLO ALEXIS
LISTA LA VECINAL
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
ADHIERE A FREJUVI
CONCEJAL CAPITAL
1- GUTIERREZ, EMILIO EDUARDO
2- DORIC, LORENA VIRGINIA
3- RIZZI LOBBIA, ENZO FAUSTINO
4- ZAPANA, FERNANDA PAOLA
CONCEJAL SAN LORENZO
1- PRIETO, PATRICIA IVONNE
2- CORONEL, JOSE ALBERTO
3- MOLINA, ANA MIRIAM
LISTA 8 DE OCTUBRE
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
ADHIERE A FREJUVI
CONCEJAL CAPITAL
1- SERRALTA, GUSTAVO ADOLFO
2- FARFAN, MARIAM PAOLA DE LOS MILAGROS
3- ARMELLA, TOMAS RAFAEL ALEJANDRO
4- BAZAN, SILVIA VIVIANA
5- GRIGGIO ETCHELUS, ALEJANDRO
LISTA JUNTOS POR SALTA
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
ADHIERE A FREJUVI
CONCEJAL CAPITAL
1- SEGURA, CESAR ALEJANDRO
2- ORTIZ, NORMA NELLY BEATRIZ
3- ARIAS, CARLOS ALBERTO
4- PASTRANA, MARIA ROSANA
5- ALEGRE, MIGUEL ANGEL
LISTA RENOVACIÓN
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
ADHIERE A FREJUVI
CONCEJAL CAPITAL
1- CORIMAYO, GUSTAVO EDUARDO
2- MARQUEZ SEGUNDO, DELIA MARCELA
3- HOYOS, DAVID SANTIAGO
4- LOPEZ, CLAUDIA ELENA
5- ARAMAYO, RUBÉN ANTONIO
UNIDAD Y LEALTAD PERONISTA
SENADOR PROVINCIAL
ADHIERE A BERNARDO BIELLA
DIPUTADO PROVINCIAL
ADHIERE A FREJUVI
CONCEJAL CAPITAL
1- PUCHETA ARREGUEZ, MARÍA EUGENIA
2- GONZALEZ, HOMERO AMADOR
3- ZUMBAY, VALENTINA
4- GAMBOA, MARIO MARCELO
5- ZELAYA, ALEJANDRA GISELA