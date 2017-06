El precandidato a diputado nacional Emanuel Sierra competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del frente oficial, el próximo 13 de agosto, con su lista “Nueva Expresión Justicialista”.

Esta mañana se presentó el frente oficialista Unidad y Renovación en el que Emanuel Sierra competirá como precandidato a diputado nacional con su lista “Nueva Expresión Justicialista”.

La presentación del frente estuvo a cargo del gobernador Juan Manuel Urtubey. En la oportunidad, Sierra remarcó que la política salteña “está mostrando al resto del país una participación amplia y democrática” y remarcó: “Somos seis precandidatos a diputado nacional y a la lista la va a elegir la gente. Vamos a participar todos en condiciones de igualdad”.

“Yo soy un candidato genuino del interior, he ganado las elecciones hace cuatro años golpeando puertas, muchos me conocerán por transmitir un mensaje en contra de las adicciones y a favor del deporte, razón por la cual he recorrido ya más de la mitad de los municipios de Salta en bici. Quiero hacerlo de la misma manera, quiero que la gente vuelva a confiar en la política”, manifestó.

Entre sus principales propuestas Sierra remarcó que trabajará para que por ley se establezca la gratuidad de los boletos estudiantiles y de jubilados y velará por los derechos de los jubilados. Además, dijo que gestionará el acceso a la educación virtual en las universidades públicas, para todo el país. “Quiero modificar la Ley Federal de Educación, para que la educación pública sea dictada virtualmente, a distancia, para que cada salteño o cualquier argentino en cualquier punto del país pueda estudiar las carreras que sean dictadas gratuitamente por la UBA, la Unsa, o cualquier otra universidad, solamente con una computadora y acceso a internet”.

Finalmente, Sierra remarcó: “Para mí es todo un desafío, nunca nadie me ha regalado nada, vengo del interior y el interior también es pujante. La gente debe saber que cualquier joven de barrio del interior puede ser candidato a diputado nacional, si trabaja para ello”.