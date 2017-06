Luego de su gran repercusión en las redes, brindarán un show en formato “Unplugged”.

Todo artista siempre sueña con su “primer teatro”, es el caso de “Apolasi“, Micaela Valdez, Magui Lopez y el dúo de Juan & Diego, que tomaron la decisión de hacer dos funciones en El Teatrino, luego de reiterados pedidos de su público. Estos 4 grandes artistas salteños, que ya se ganaron el afecto de miles de usuarios en redes sociales, cantarán en un formato “Unplugged” donde la cita con el público se hace aún más interesante, con una gran puesta audiovisual.

El show se realizará el día Sábado 1º de Julio en Aniceto Latorre y Alvear (El Teatrino). Las entradas las podes conseguir en las redes sociales de Unplugged Salta.

SOBRE LOS ARTISTAS

MICAELA VALDEZ

“Mi pasión por la música siempre estuvo conmigo, cuando mi abuela me prestaba su piano de chiquita, pero todo se desató a los 13 años. Con referentes como Cerati y, sobre todo, algunos artistas internacionales, un día decidí tomar la guitarra, que estaba medio abandonada en casa, empecé a sacar canciones sin saber los acordes, todo de oído y comencé a cantar, siempre en mi cuarto sin que nadie me escuche. De repente, me convertí en una sola con el ukelele, escribiendo mis canciones y haciendo covers. Ahora, a los 18 años, siento que estoy viviendo de lo que me gusta y compartiéndolo, haciéndome escuchar y queriendo llegar siempre un poco más a las personas mediante la música”

MAGUI LOPEZ

“Creo que la música es una carrera que se debe hacer con seriedad y con responsabilidad. Porque nada llega solo o porque si. El precio de soñar es esforzarse y trabajar para crecer un poco cada día. Y no hay nada mas gratificante que hacer y formarse de la manera mas completa en lo que a uno le gusta. toy muy agradecida con esta increíble propuesta que vamos a hacer con unplugged. Una gran oportunidad para todos los que buscamos seguir creciendo y queremos hacer llegar nuestra música a mas personas.”

JUAN PORTELLA Y DIEGO LOPEZ

Dúo compuesto por Juan Portella y Diego López, formado a mediados de enero de 2017, entre juntadas y amigos. Este dúo salteño orientado en la fusión de géneros musicales populares, como ser (reggaeton, pop, entre otros), busca abrir otros horizontes, marcando la diferencia. Son dos jóvenes soñadores, llenos de proyectos, que trabajan dia a día sin descanso, para alcanzar sus metas.

APOLASI

La banda tuvo sus inicios en el año 2013 y se terminó de conformar en el 2016. Durante el año de conformación realizaron varios shows en bares salteños y brindaron una despedida de año en El Teatrino. En lo que va de este año, los chicos siguieron grabando, armando temas nuevos y pressntandose en los distintos bares de la ciudad.