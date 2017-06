Equipos de Chile Bolivia y Argentina se dan cita en Salta este fin de semana para disputar por cuarto año consecutivo el Torneo Femenino Internacional Salta La Linda. En total son seis equipos que disputaran un torneo todos contra todos con la definición el día domingo en cancha de Atléticos.

Llegan de la ciudad portuaria de Iquique las Leonas desde Chile y el equipo de Cosmos de la ciudad Boliviana de Oruro, en Salta los esperan los equipos salteños de SantAna, Cachorros, Popeye y Panteras.

Los encuentros se disputaran en las canchas de Atléticos y Popeye. los días viernes sábado y domingo desde las 9 Hs teniendo como ultimo partido encuentros nocturnos en cancha de Popeye donde el equipo local recibirá a Cosmos el Viernes y las Leonas el día Sábado.

Programación día viernes 16 de Junio

Cancha de Atléticos:

Panteras Vs Leonas 9 Hs / Panteras Vs SantAna 14 Hs. / Leonas Vs SantAna 16 Hs.

Cancha de Popeye

Popeye Vs Cachorros 14 Hs. / Cosmos Vs Cachorros 16 Hs. / Cosmos Vs Popeye 20 Hs.