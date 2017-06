El concejal Matías Cánepa presentó un proyecto que busca beneficiar a los usuarios que contratan empresas de telefonía celular y el servicio de wifi en sus hogares, mediante la verificación del servicio recibido en cuanto a la velocidad y calidad de señal de la transmisión de voz y datos.

Durante la mañana de hoy, el concejal se reunió con el Titular de ENACOM en Salta, el periodista Gustavo Iovino; y con la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, Dra. María Pía Saravia para unificar esfuerzos con áreas relacionadas para hacer un trabajo más efectivo.

En cuanto a la idea central del proyecto, el concejal explicó que “Cualquiera que tiene un teléfono celular y hace un contrato de telefonía, no sabe si efectivamente están cumpliendo con las prestaciones que las empresas están obligadas a hacer. No te dicen específicamente cual es la cobertura y el tipo de velocidad de los datos, entonces, queda la sensación de que la empresa no te cumple, pero no tenes a ciencia cierta la posibilidad de saberlo”.

Hay aplicaciones reconocidas a nivel internacional, y sirven para controlar este servicio, como por ejemplo Open Signal o SpeedTest, “la idea es entonces, por un lado, que la gente pueda descargarlas y que defensa del consumidor de la municipalidad divulgue la existencia de las mismas para que la gente pueda tener este control individual” aseguró el edil.

Por otro lado, el proyecto busca prevenir a los usuarios de cualquier tipo de publicidad engañosa por parte de las empresas prestadoras de estos servicios, “Muchas veces las empresa hacen publicidad por determinada velocidad y cobertura, sin especificar la letra chica que aclara los “peros” y la gente lo desconoce. Entonces la idea es prevenir la publicidad engañosa y evitar que se pague por un servicio menor o con falencias” dijo Cánepa.

Otro de los organismos vinculados es ENACOM. Mediante el proyecto se solicita al Ente Nacional de Comunicaciones que relicesn los controles necesarios a las prestaciones de los servicios de velocidad y cobertura y que emitan un informe de los tipos de servicios que las empresas están prestando, “para que cuando la gente vaya a contratar un servicio pueda realizar un comparativo entre las empresas” a lo que Cánepa agregó “la sensación es que las empresas de internet no están cumpliendo, pero no tenemos la posibilidad de saberlo ciertamente y resolverlo. Entonces la idea es que a nivel nacional se haga un control efectivo, verificando todo en nombre de los usuarios”.