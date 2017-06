Cecilia Gomez, quien es la Secretaria General del partido MST , conversaba con Lahoradesalta, en referencia a las próximas PASO a realizarse en la provincia.

Expresaba ante la requisitoria del periodista, que le extraña la postura del gobernador Urtubey, cuando dice que la pobreza es estructural, cuando la ciudadanía esperaba que durante estos años de gobierno trataría de ir solucionando esta problemática que afecta a los salteños.

Si acotaba, que en estos últimos dos años, se vio aumentada esa pobreza, con la continuidad de falta de cloacas, agua y servicios, y piensa que el plateo de la Ley de Gobierno Abierto sino conlleva un presupuesto participativo que se pueda disponer para casos puntuales por ejemplo la salud y la educación, no va a dar ningún tipo de resultados.

Decía defendiendo el pensamiento del MST, que se necesita un cambio de fondo donde se resuelvan los problemas que aquejan a los ciudadanos comunes.

“Hay que ir a cambios de fondo, que la herramienta de la gente sea más participativa y protagonista de los hechos de gobierno”.

En definitiva la propuesta de MST es llevar a nuestros dirigentes al Concejo Deliberante, a las Cámaras legislativas con medios suficientes para sacar a los políticos corruptos.

Nos consideramos que somos un partido que apelamos a la unidad. Y tratamos de no polarizar.

Nos presentamos en estas elecciones a nivel nacional y provincial con candidatos, que representan a nosotros que somos la nueva izquierda y patearemos un poco el tablero de la izquierda tradicional.

Otra de las patas fuertes de la izquierda es el FIT, conformado por el PO, Izquierda socialista y el PTS, ahora alejado del MST, se entrevistó a Cristina Foffani , Concejal del PO en capital.



En diálogo con Lahoradesalta nos comentaba que para el PO hay un fracaso en la salida económica qué lleva adelante Macri y los gobernadores del PJ, después de la bancarrota que dejó el kirchnerismo esto significa que el país reclama que salgan los fondos de quienes tienen la responsabilidad de gobernar .

“En ese sentido MACRI apoya a los sectores que se enriquecieron con Cristina. hoy lo que tenemos es una crisis económica que solo ampara a los sectores de poder económico mientras los trabajadores la pagamos con los recortes salariales y la falta de inversión del estado en la salud y la inversión de la obra pública” .

En lo electoral el FIT convoca a los partidos que conforman el frente, a nosotros el PO, Izquierda socialista y el PTS al consenso y a organizar a partir de allí las candidaturas Nacionales y la estrategia electoral , todo esto se realizará en un congreso de los Trabajadores y de la Izquierda .

En este sentido no convocamos al MST porque sostenemos que primero con Luis Juez , luego lo de Pino Solanas quienes no representan a la Izquierda clasista y de los Trabajadores si no que representan al Centro de Izquierda, es que consideramos que no están con el programa del FIP .

Para finalizar, termino llamando a votar a los trabajadores a la Izquierda como alternativa a la bicicleta financiera de Mauricio Macri .

Lahoradesalta