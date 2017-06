La Corte de Justicia de Salta desestimó la medida cautelar solicitada por el apoderado de la Municipalidad de San José de los Cerrillos en una acción de inconstitucionalidad promovida contra la ordenanza 01/2017 sancionada por el Concejo Deliberante de esa comuna.

La ordenanza 01/2017 es el producto de la insistencia en la sanción del presupuesto para el ejercicio 2017 contenido originalmente en la ordenanza 041/2016 que fuera vetada por el Departamento Ejecutivo Municipal. En la medida cautelar solicitada se requería la suspensión de los efectos de la ordenanza “por resultar de imposible aplicación al provocar un desequilibrio fiscal grave entre ingresos y gastos.”

Las cautelares, recordaron los jueces de Corte, tienen como finalidad obtener la protección jurisdiccional de un estado de hecho mientras se resuelve en definitiva sobre el derecho litigioso. Para que proceda dicho recurso el derecho invocado debe ser verosímil y además, debe existir peligro en la demora.

Del análisis realizado “no surge patente la verosimilitud del derecho invocado”, señalaron los jueces y advirtieron que estas razones “tornan insuficientes, en este estrecho margen de análisis, los cuestionamientos relativos a la omisión de tratar la ordenanza tributaria en forma conjunta con la ordenanza presupuestaria, el aumento de los gastos atribuidos al Concejo Deliberante y el porcentaje que éste representa, así como también lo atinente a la alegada reducción presupuestaria.”

Tampoco se verificó la existencia de un peligro en la demora, no habiéndose demostrado “prima facie” en qué medida el acto cuestionado no respeta el principio del debido equilibrio presupuestario y que la inclusión de un endeudamiento por parte de la Municipalidad tampoco aparejaría su inmediata ejecución. Es decir en el análisis de la cautelar de no innovar solicitada no se verificó la existencia de los requisitos para ordenarla.