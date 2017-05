Sáenz: “Somos una alternativa de cambio. Una oposición constructiva que trabaja por los intereses de los salteños”

Dijo el intendente en el acto del lanzamiento oficial de Salta Nos Une.

Esta mañana, Gustavo Sáenz participó del lanzamiento oficial del frente Salta Nos Une, el espacio político que lo llevó a ocupar la intendencia en las elecciones de 2015.

El acto fue encabezado por su presidente, Bettina Romero, y contó con el acompañamiento del intendente de Salta.

En su discurso, Sáenz expresó: “Felicito a la flamante presidente de Salta Nos Une, Bettina Romero. Le deseo el mayor de los éxitos en este camino que es la política”.

Y continuó: “Lo que buscamos desde el 2015, cuando nació Salta Nos Une fue ser un partido donde nos encontremos todos aquellos que no teníamos un lugar para desarrollar nuestras ideas, que no estaban en concordancia con el Gobierno kirchnerista. Queríamos un frente plural que le dé la posibilidad a todos los que pensamos distintos. Siempre buscamos ser una alternativa constructiva para los salteños. Lo que estamos haciendo ahora es reeditar ese frente, fortalecerlo para el futuro. Demostrar que es una alternativa de cambio, pero con propuestas. Cuando tenemos que acompañar, lo hacemos, pero no sedemos cuando vemos que algo no es beneficioso para Salta. Queremos una Salta prospera. No permitimos que nuestros legisladores nacionales se casen con el gobierno nacional de turno, sino que defiendan los intereses de los salteños”.

Por su parte, Romero sostuvo: “Nos parece importante generar una alternativa para la ciudadanía con ideas y propuestas. Creemos fundamental sumar gente joven y mujeres. Las candidaturas se van a definir a través de una discusión interna que nos permita hacerles la mejor propuesta para los salteños. Hoy queremos mostrar un proyecto político con miras al futuro, pensando no solo en las elecciones del 2017 sino también las del 2019. Creo en una política que discuta ideas y propuestas. Nosotros trabajamos cerca de la gente y de los barrios”.

Estaban presentes dirigentes políticos de toda la provincia y referentes de los distintos sectores que integran el frente.