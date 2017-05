Este martes, al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados, con la presencia de miembros de la Asociación de Sordos, la Asociación de padres y familias de Sordos de Salta y la presencia de la activista internacional de derechos humanos de personas con discapacidad, Silvia Lemmo, se presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo de garantizar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas.

Además la iniciativa promueve que desde el ministerio de Educación se incorpore la obligatoriedad de la enseñanza del lenguaje escrito para personas sordas en la escuela de EFETA y que el Ministerio de Trabajo los capacite para que puedan acceder a cualquier empleo, arte u oficio.

El presidente de la Cámara de Diputados y autor de la iniciativa, Santiago Godoy, informó que “ingresó un proyecto de Ley que me comprometí a presentarlo y que está sujeto a las modificaciones que quieran hacerle todos los diputados y especialmente a lo que la propia comunidad de sordos nos plantee, creo que la mejor manera de legislar es la de conocer su opinión”.

Asimismo, señaló que “en una reunión que tuve con ellos me solicitaron tres cosas, en primer lugar un espacio físico para que la asociación pueda reunirse y gracias a la gentileza de los diputados del Bloque Justicialista le prestamos dos oficinas para que puedan desarrollar sus actividades, en la Calle Alvarado N° 625”.

“En segundo lugar, me pidieron el servicio de intérpretes en los Hospitales Públicos y en el Poder Judicial, cuando así lo requieran las personas sordas”, continuó Godoy, que finalmente expresó que en tercer lugar plantearon la necesidad de que el Ministerio de Trabajo les brinde capacitaciones para que puedan incorporarse al mundo laboral.

“Todas esas cuestiones están reflejadas en el proyecto que presenté y que desde mañana comenzaremos a trabajar en las comisiones”, concluyó el diputado.

Por su parte el presidente de ASORSA, Enzo Rissi, se dirigió a los legisladores en el recinto mediante el lenguaje de señas, que era traducido simultáneamente por una intérprete.

Rissi agradeció al presidente de la Cámara Baja por la oportunidad que se les dio para poner en conocimiento a los diputados sobre la situación que atraviesan las personas sordas en Salta.

Asimismo, sostuvo que “es algo histórico para nosotros y quiero dar gracias a todas las personas del interior de la provincia que vinieron a acompañarnos hoy acá, realmente es algo histórico esta apertura que están teniendo con nosotros”

“Somos una comunidad minoritaria lingüística y cultural que tenemos mucho valores y características diferentes a la de ustedes, estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos que es lo más importantes, donde hay una necesidad nace un derecho, eso es lo que queremos mostrarle nosotros, cuáles son nuestras necesidades que ustedes desconocen”, señalo el joven referente.

Además se refirió a las problemáticas que atraviesan diariamente las personas sordas, “nosotros pagamos impuestos, pagamos el cable pero no todos los canales tiene subtítulos o intérpretes y nosotros pagamos el 100% de este servicio. Otro ejemplo, pagamos el servicio del teléfono donde tenemos llamadas y mensajes libres que nosotros no usamos, sí utilizamos más el Internet que se nos consume rapidísimo y abonamos más de mil pesos en este servicio”.

Rissi, indicó que “los intérpretes son personas formadas por nosotros y constituyen un puente de comunicación entre dos mundos, entre los sordos y los oyentes, es un trabajo que no es simple”.

Asimismo, remarcó que “solo existe un 5 % de la comunidad sorda en Argentina que tiene trabajo y ese porcentaje son las personas sordas que generalmente saben leer y escribir o que pueden comunicarse, pero al otro 95 % de las personas sordas no hay una ley de lengua de señas que los respalde”, dijo el presidente de la asociación.

“Esta Ley es una oportunidad muy grande para nosotros, este 5 % que sabe leer y escribir está luchando mucho para romper las barreras para que avance el otro 95% relegado, por eso le pedimos a ustedes que nos acompañen a romper estas barreras”, finalizó el presidente de ASORSA.

La activista Silvia Lemmo, explicó que “lo que hoy queremos mostrar y decir es que los sordos existimos, estamos llenos de vida, así que cualquiera que quiera entrar a nuestro mundo va a ser bienvenido, tenemos muchas experiencias y cosas lindas”.

Lemmo destacó la apertura y la inclusión que tuvo la provincia, “esto se trata de humanidad, mirarnos, entendernos entre todos, en igualdad de condiciones, como si fuéramos uno, lo importante es la paz, acá en Salta esta apertura es muy importante, esto de facilitar un ámbito legislativo, con la presencia de diputados, ministros y funcionarios, solo lo vi en dos lugares, uno es Escandinavia y el otro en Salta, a ese nivel estamos aquí”.

“Sientan que podemos romper barreras, que podemos juntos hacer muchas cosas, yo quiero que Salta llegue a trabajar con todo los ministerios en materia de Derechos Humanos de las personas sordas, tienen un alto potencial, es un proyecto muy grande, es un modelo a futuro que puede traer mucho cambios” culminó Lemmo.

Por su parte, Analía Berruezo, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, explicó el trabajó que se realiza para esta comunidad de sordos. La funcionaria indicó que las mayorías de las escuelas se encuentran con la imposibilidad de acceder al bilingüismo, y lograr la incorporación de la lengua escrita para una real inclusión efectiva dentro del sistema educativo en el nivel primario y universitario es fundamental, “así que vemos con buenos ojos esta propuesta y estamos trabajando en la capacitación del personal”.

En tanto, la vicepresidenta de la Asociación de Padres y Familia de Personas Sordas, Estela Guerrero, señaló que “hay derechos que al sordo e hipoacúsico no se les reconoce o se les niega, una de las cuestiones más importante en la vida de los niños es el acompañamiento de la familia, sin embargo por parte de la sociedad es enorme la falta de conocimiento de las necesidades de las personas”.

Por último, Verónica Mercado interprete de la provincia de Salta sostuvo que “necesitamos espacios de formación y personas que quieran ejercer este rol en todos los ámbitos de la sociedad”.

Estuvieron presentes la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Analía Baruezzo, el secretario de Derechos Humanos, Federico Uldry, la secretaria de discapacidad, Fabiana Avila, el presidente de la Asociación de Sordos de Salta (ASorSa), Enzo Rissi, la vicepresidenta de la Asociación de Padres Sordos, Estela Guerrero, la intérprete de la provincia, Verónica Mercado y la activista de derechos humanos de personas con discapacidad, Silvia Lemmo.