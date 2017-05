El concierto será mañana en la Casa de la Cultura, en el marco del ciclo “Rock and Roll Cultura” que se desarrolla en mayo por los 50 años del Rock Argentino.

Con entradas gratuitas y localidades agotadas, la Orquesta Sinfónica de Salta, bajo la dirección de Yeny Delgado, junto a la banda salteña de rock Gauchos de Acero, ofrecerán un concierto Homenaje a los 50 Años del Rock Argentino, en el Ciclo Rock and Roll Cultura organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia. El concierto será mañana en la Casa de la Cultura.

Participarán los cantantes invitados Diego “Gacela” Giménez, Estefanía Nielowski y Leonardo Villada.

El repertorio incluirá temas de Sui Generis, Serú Girán, Divididos, Virus, Los Redonditos de Ricota, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta y Charly García, entre otros emblemas del rock argento.

Gauchos de Acero

Integrada por Agustín Jorge en batería, Emilio Jorge en guitarra y voz y Martín Jorge en bajo y coros, Gauchos de Acero es una banda salteña conocida y valorada en las más altas esferas del rock.

Se formó en 2005 versionando temas de Iron Maiden y Metallica, entre otras. El reconocimiento llegó un año más tarde, cuando abarcó los grandes medios de comunicación: Diario Clarín, Revista Rolling Stones, Talento Argentino (programa más visto en el año en Argentina), The New York Times, etc. y en radios, portales, documentales y periódicos extranjeros.

En 2007 fueron invitados a participar en el Festival Cosquín Rock y Pepsi Music (Estadio Obras), dos de los festivales más grandes de Latinoamérica. También se presentaron en el escenario de La Trastienda (Buenos Aires).

Además, protagonizaron un comercial para la companía Motorola- visto a nivel mundial- y grabaron algunas imágenes para el film dirigido por Sam Dunn, donde los Gauchos de Acero tocaron junto a Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden.

También llegaron a tocar en la radio Rock & Pop, con un recital en vivo transmitido para todo el mundo.

Así fue que Gauchos de Acero, continuó con sus recitales por Argentina, tocando en Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Chubut, etc. La banda llegó a cubrir centenares de recitales de todo tipo, desde festivales enormes, hasta recitales de caridad en distintos pueblos y barrios de Argentina recibiendo una enorme aceptación de la gente, superando todas las expectativas y cumpliendo el gran sueño de salir de gira.