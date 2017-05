El director del emprendimiento social Agua Segura, Julián Weich, expresó que “en Salta el Gobierno acompaña la ejecución de obras trabajando a las personas”.

Julían Weich es el director de la empresa social Agua Segura, esta entidad lleva adelante proyectos en todo el país para facilitar el acceso al agua potable a miles de familias de muy escasos recursos. En Salta, Agua Segura trabaja junto al Gobierno de la Provincia y el Estado Nacional instalando dispositivos tecnológicos para purificar agua en las escuelas, Centros de Primera Infancia y espacios comunitarios del norte salteño.

La empresa forjó una alianza con el Ministerio de la Primera Infancia para desarrollar un plan de equipamiento, capacitación y concientización en San Martín, Orán y Rivadavia. Según explicó el fundador de esta firma social y embajador de UNICEF, Julián Weich, “hoy en Santa Victoria se está trabajando muchísimo para mejorar la vida de la gente. Allí existe la voluntad política y el capital humano necesario para que las cosas sucedan. Muchas veces solo la ejecución de las obras no alcanza, en esos casos es necesario acompañar el desarrollo de estas estructuras trabajando a las personas que se beneficiarán con ella”.

La semana pasada Julián Weich y un equipo de especialistas de Agua Segura y el Ministerio de la Primera Infancia recorrieron las comunidades de Santa Victoria para instalar filtros y compartir talleres con las madres y los referentes de cada lugar. En las comunidades se colocaron los dispositivos para purificar el agua y se brindaron charlar para los adultos y niños sobre la importancia de consumir agua segura e incorporar prácticas saludables en la vida cotidiana.

“En todo el país existen muchísimos lugares donde no hay agua potable, pero no en todos existe la decisión de cambiar esa realidad. Lo cierto es que si un niño no tiene acceso al agua segura es más probable que llegue a la desnutrición más rápido, añadió.

El viernes pasado Julián Weich junto al gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey y la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Klemensiewicz, lanzaron oficialmente el Plan Nacional de Agua Segura en Santa Victoria. Mediante este acuerdo cada una de las partes se comprometía a trabajar de manera articulada para asegurar el acceso al agua potable en todas las comunidades del norte.

Si bien las acciones de este programa ya iniciaron, el viernes pasado se presentó oficialmente esta alianza. En Santa Victoria Este, por ejemplo, se instalan conexiones domiciliarias, amplían red de agua y redes colectoras, estaciones de bombeo y se construye la planta depuradora, entre otros trabajos. En ese municipio se trabaja de la misma manera en los Lotes 55 y 14 (ex fiscales), Las Vertientes, Misión La Paz, Santa María, Misión Grande y Alto La Sierra.

La ejecución de estas estructuras es acompañada con diferentes programas de desarrollo social que involucran el trabajo de organizaciones del tercer sector. Esta iniciativa, coordinada por el Ministerio de la Primera Infancia, busca integrar a la comunidad en este proceso de mejora, logrando que los habitantes se apropien de las obras y tomen conciencia sobre la importancia de prácticas saludables en la vida cotidiana.

Desde 2016, el Ministerio de la Primera Infancia de Salta y la organización Agua Segura llevan adelante un programa de desarrollo social para acompañar la ejecución de las obras, involucrando a las comunidades en este proceso.

En relación a las acciones que lleva adelante Agua Segura, Weich destacó que “Los primeros mil son fundamentales para que el chicos formen sus bases y crezcan sanos para poder aprender y desarrollarse el resto de la vida. Por eso puntualizamos nuestro trabajo en los niños, madres y embarazadas. Estamos convencidos que en ellos está la clave del cambio. De la misma manera que en Santa Victoria, con el proyecto Agua Segura trabajamos para lograr que en la mayor cantidad de lugares posibles as familias tengan acceso al agua segura”.