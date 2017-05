Durante los días 23, 24 y 25 de junio del corriente año, en el Autódromo Martin Miguel de Güemesse realizará el primer TRACK DAY SALTA bajo la organización de licencia RXP (Racing Experiencia Pilot).

Este evento tiene un carácter inclusivo, ya que permitirá dar oportunidad a corredores locales, de otras provincias vecinas, como así también corredores invitados de países limítrofes, con diferente grado cognoscitivo de manejo, tener la posibilidad de mejorar su performance poniendo a su disposición este evento integrador.

Por otro lado, ya que no solo se trata de una jornada secuencial de Carreras, tenemos la intención de que la misma pueda potenciar un aporte benéfico a “la Casa del Niño” – https://es-la.facebook.com/casadelnino/ – brindando la posibilidad de que el público que asista, pueda colaborar con su entrada con donaciones para esta entidad.

Además de las actividades que se tienen programadas dentro del autódromo, se realizaran las siguientes presentaciones y promociones en las cuales contamos con vuestra colaboración:

Circuito, Ruta del Vino, Paseo con las unidades que participan en el evento por la “Ruta del Vino”, en donde grupos de participantes podrán realizar visitas a los principales puntos de atracción de este circuito.

Además:

Viernes 23/06 12:30 hs y 18:30 hs

Exhibición de Motos y promoción del Evento en Plaza 9 de Julio. Se entregarán invitaciones al evento y obsequios de las firmas que auspician al público en general.

Sábado 24/06 11:30 Hs

Exhibición de Motos y promoción del Evento en Plaza 9 de Julio. Se entregaran invitaciones al evento, y obsequios de las firmas que auspician al público en general.

Sábado 24/06 17:30 Hs

Exhibición y Acrobacia en Motocicleta, presentado en Parque del Bicentenario



Domingo 25/06 12:20Hs

Experiencia Salta x 2 (Experiencia de Conducción del Publico, con Piloto Profesional)- Autódromo Martin Miguel de Güemes.

Detalle de Actividades propias del evento en Autódromo Martin Miguel de Güemes

Jueves 22/06

11:00 Hs Conferencia de Prensa Con medios locales

14:00 Hs Recepción de Motos, Asignación de Boxes e inscripción

16:00 Hs Revisión Técnica y de Seguridad para motos, pilotos e indumentaria

Viernes 23/06

08:00 HS Reunión de Pilotos, Control Medico

10:00 HS Categoría hasta 400 CC

10:20 HS Categoría Iniciados

10:40 HS Categoría Intermedios

11:00 HS Categoría Avanzados

11:20 HS SBK PRO

11:40 HS SBK ROOKIE

12:00 HS Categoría hasta 400 CC

12:20 HS Categoría Iniciados

12:40 HS Categoría Intermedios

13:00 HS Categoría Avanzados

13:20 HS SBK PRO

13:40 HS SBK ROOKIE

14:00 HS Categoría hasta 400 CC

14:20 HS Categoría Iniciados

14:40 HS Categoría Intermedios

15:00 HS Categoría Avanzados

15:20 HS SBK PRO

15:40 HS SBK ROOKIE

16:00 HS Categoría hasta 400 CC

16:20 HS Categoría Iniciados

16:40 HS Categoría Intermedios

17:00 HS Categoría Avanzados

17:20 HS FZ 16 40 MINUTOS

18:00 HS CIERRE DEL CIRCUITO

Sábado 24/06

08:00 HS Reunión de Pilotos, Control Medico

10:00 HS Categoría hasta 400 CC

10:20 HS Categoría Iniciados

10:40 HS Categoría Intermedios

11:00 HS Categoría Avanzados

11:20 HS SBK PRO

11:40 HS SBK ROOKIE

12:00 HS Categoría hasta 400 CC

12:20 HS Categoría Iniciados

12:40 HS Categoría Intermedios

13:00 HS Categoría Avanzados

13:20 HS SBK PRO

13:40 HS SBK ROOKIE

14:00 HS FZ16 NOA

14:20 EXPERIENCIA SALTA X 2

15:00 HS Categoría Iniciados

15:20 HS Categoría Intermedios

15:40 HS Categoría Avanzados

16:00 HS SBK PRO

16:20 HS FZ16 NOA

16:40 HS Categoría hasta 400 CC

17:00 HS Categoría Iniciados

17:20 HS Categoría Intermedio

17:40 HS Categoría Avanzados

18:00 Hs Clasificación SBK PRO 10^MINUTOS

18:15 HS Clasificación SBK ROOKIE 10 MINUTOS

18:30 HS Clasificación FZ16 NOA 10 MINUTOS

Domingo 25/06

10:00 HS Categoría hasta 400 CC

10:20 HS Categoría Iniciados

10:40 HS Categoría Intermedio

11:00 HS Categoría Avanzados

11:20 Hs WARM UP SBK PRO

11:40 HS WARM UP SBK ROOKIE

12:00 HS WARM UP FZ16 NOA

12:20 HS XPERIENCE SALTA X DOS

13:00 HS 1° FINAL FZ 16 NOA

13:20 HS Categoría hasta 400 CC

13:40 HS Categoría Iniciados

14:00 HS Categoría Intermedio

14:20 HS Categoría Avanzados

14:40 HS CATEGORIA SBK PRO FINAL 15 VUELTAS

15:10 CATEGORIA SBK ROOKIE FINAL 18 VUELTAS

15:40 CATEGORIA FZ16 NOA 2° FINAL

16:30 Entrega de Premios: Trofeos, obsequios y diplomas por Autoridades Públicas, Auspiciantes y de la Organización en general.