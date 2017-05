“Una cosa son las acciones para evitar la adicción al tabaquismo, que apoyo como así también la prohibición de fumar en lugares públicos, entre otras medidas- pero otra muy distinta es afectar la producción y el empleo de miles de salteños”, señaló el senador nacional. “Defendemos la producción y a los miles de productores de nuestra provincia y del Norte”, instó.

El senador nacional Juan Carlos Romero se reunió este mediodía con productores tabacaleros de todas las provincias del norte argentino para articular la defensa del sector. En esa dirección, puso a disposición de los productores toda la estrategia legislativa para preservar la actividad clave para Salta y el resto de la región.

En un encuentro impulsado por su par Rodolfo Urtubey, que se llevó adelante en la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (Coprotab), Romero abogó por defender a los productores y a los miles de puestos de trabajo que genera la actividad.

“Hay que dar el debate y explicar a quién sea necesario”, entre ellos, los ministros nacionales involucrados en la temática y el resto de los legisladores nacionales, que la ley para la preservación de la salud, en el marco del convenio mundial, ya fue sancionada, pero que ahora se pretende atacar la producción y no lo permitiremos como no lo hemos hecho nunca”, advirtió.

“Esta discusión ya la tuvimos y ahora aparece de nuevo impulsada por sectores interesados”, aseguró Romero. En ese sentido, precisó: “Una cosa son las acciones para evitar la adicción al tabaquismo, que apoyo como así también la prohibición de fumar en lugares públicos y muchas otras medidas- pero otra muy distinta es afectar la producción y el empleo de miles de salteños, ya que hoy no hay ninguna manera de sustituir esta actividad”.

“Hay intereses de países de afuera que esconden no sabemos qué propósitos. Eso no significa que no haya que tomar todos los recaudos por la salud de la población”, amplió el senador nacional.

Romero recordó que “siempre reconocí el esfuerzo de los pequeños productores y siempre los defenderé”.