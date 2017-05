El juez de Menores 1 de Orán, Raúl Fernando López, declaro responsable a F.F.P. (18) del delito de lesiones graves, por el cual había sido requerido a juicio.

No obstante, resultó absuelto de la aplicación de la pena, ya que el juez tuvo en cuenta los informes agregados en la causa, de los cuales se destacó que el acusado reencausó su vida, formó familia y ya no consume drogas. De los antecedentes que registra no surge tampoco la comisión de un nuevo delito.