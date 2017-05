Otro enorme triunfo obtuvo el conjunto del Tribuno Básquetbol (TBB) en el Campeonato Regional de Clubes del NOA. Con autoridad y sin dejar dudas, la victoria por 72 a 52 frente a Talleres de Perico lo mantiene como único líder en la Zona C al equipo verdolaga. Trinfazo que se adjudicó en el marco de la sexta fecha del certamen regional. El próximo compromiso para el TBB será por la tercera ronda de la primera fase, el lunes que viene.

Los parciales del encuentro fueron los siguientes: 1C TBB 25 – 12 Talleres, 2C 12-15 (37-27), 3C 19-18 (56-45) y 4C 16-7 (72-52). Número que evidenciaron una clara superioridad del local frente al escolta, los periqueños que llegaban con el rótulo de ser el único combinado en ganarle al verdolaga de la zona sur. Esta vez, los conducidos por Rodrigo “Guri” Villalobos pudieron redimir y cobrarse aquella lejana derrota como visitantes.

Una vez más los estandartes en el quinto triunfo verdolaga volvieron a ser el capitán del equipo, Germán Farah, y el escolta Facundo Arias Binda, ambos sellaron una planilla con 18 puntos. Arias Binda además atrapó 14 rebotes. En el equipo local otro que sumó en doble dígito fue Federico Parada, el exSalta Basket, con 13 puntos, aunque el ala pivote sufrió varias pérdidas y sumó, en ese rubro, 11 balones perdidos, de los 19 que sufrió el equipo en todo el partido. Un factor a tener en cuenta y mejorar para el TBB.

En el combinado visitante los destacados fueron Walter Lezcano con 17 puntos y el experimentado Julio Ramos con 12 puntos. Salvo en el segundo cuarto, donde el equipo jujeño pudo achicar la brecha en el marcador (ganó el período 15 a 12), no contó con la reacción necesaria pero sobre todo no mantuvo el nivel que venía en algunos de sus jugadores, fue el caso de la Joyita Juan Albertini, el ayuda base que jugó 29 minutos y no pudo encestar, entre otros.

En los capítulos restantes de la segunda parte en la noche salteña el TBB ajustó la defensa y no solo mantuvo la diferencia de diez puntos en el tercer cuarto sino que la ensanchó y terminó bajando el telón con un contundente triunfo por 20 puntos. Hasta se dio el gusto de meter a los juveniles surgidos de la cantera verdolaga, chicos como Vides, Reguilón, Quiroga y Quiñonero que empiezan a sumar minutos a nivel regional en el primer equipo del TBB. De esa forma el conjunto salteño llegó a las 11 unidades en la Zona C y sigue firme en lo más alto de las posiciones.

Síntesis

Tribuno Básquetbol (72): Germán Farah (18), Facundo Arias (18), Maximiliano Saravia (8), Federico Parada (13) y Gustavo Villafañe (4) FI. Alan Vides (0), Lucas Villalba (2), Lautaro Quiñonero (0), Franco Cortes (5), Gonzalo Reguilón (0), Patricio Quiroga (2) y Nicolás Díaz (2). DT: Rodrigo Villalobos.

Talleres de Perico (52): Agustín Flores (6), Juan Albertini (0), Patricio Cadillac (7), Marcos Moreno (7) y Julio Ramos (12) FI. Matías Torres (0), Juan Sánchez (-), Mauro Domínguez (3), Walter Lezcano (17), Leandro Sánchez (0), Bruno González (-) y Adrián Juárez (0). DT: José Naon.

Parciales: 1C TBB 25 – 12 Talleres, 2C 12-15 (37-27), 3C 19-18 (56-45) y 4C 16-7 (72-52).

Árbitros: Nicolás Carrillo y Eric Paez.

Cancha: Complejo Nicolás Vitale (Tribuno Básquetbol, Salta capital)

Fotos: Gentileza Realidad Deportiva.