El Ejecutivo provincial decidió reestructurar los fondos previstos para la obra en la ruta 28, que junto a otros recursos, serán necesarios para efectuar diversas tareas en las rutas 52, 41, 13, 5, 30 y 54.

A raíz del estado de emergencia hídrica y vial decretado por el Gobierno de la Provincia luego de los fuertes temporales que afectaron diversas áreas de Salta, el Ejecutivo provincial decidió reestructurar los fondos previstos para la obra en la ruta 28 (tramo Salta – San Lorenzo), que junto a otros recursos, son necesarios para ejecutar obras viales en rutas afectadas principalmente de los departamentos Anta y Rivadavia.

En tal sentido, el titular de la Dirección de Vialidad de Salta, Gerardo Villalba, detalló que se realizarán las siguientes obras: alcantarilla en la RP 52; alteos y enripiado en la RP 41; reciclado y repavimentación en varios tramos de las rutas provinciales 5 y 30; puente y terraplén en el km 146 de la RP 13; y defensa sobre río Caraparí en el km 3 de la RP 54.

Villaba remarcó que previamente el gobernador Urtubey solicitó hacer un relevamiento en las zonas afectadas por el temporal y recalcó que “las fuertes lluvias ocasionaron un daño tremendo en las rutas provinciales”.

El titular de Vialidad resaltó que “esto no estaba previsto y necesariamente había que realizar una reestructuración en el presupuesto” y agregó que “el gobernador decidió no realizar por el momento la obra que teníamos prevista en la ruta 28, la cual aún no había sido contratada, para atender estas emergencias”.