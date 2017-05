Hoy por la mañana se realizó en el Ingenio Tabacal la misa que cada año da comienzo a una nueva zafra azucarera, celebración oficiada por el padre Rubén Gutiérrez, quien bendijo las herramientas y las maquinarias de trabajo.

Funcionarios de Tabacal Agroindustria, junto a los trabajadores y sus familias, la comunidad de Orán y las autoridades de la región, dieron la bienvenida al período de molienda y producción cuyo comienzo efectivo se concretará al poner en marcha las cosechadoras y los trapiches dentro de unos días.

El presidente de Tabacal Agroindustria, Ing. Hugo Rossi celebró y agradeció la asistencia de las personas presentes, en su mayoría trabajadores de campo y de fábrica, y convocó a “hacer votos por un ciclo de trabajo en paz, que sea productivo para todos”.

Rossi manifestó que “estamos a días de que arranquen las cosechadoras, los trapiches y todas las plantas de nuestro querido Ingenio, en cuanto el tiempo lo permita. Esperemos que esta vez no se detengan por conflictos estériles, que terminan perjudicando a todos, a Tabacal Agroindustria, a los trabajadores y a la comunidad toda”. Esto debido a que el año pasado hubo 84 días de paro, lo que ocasionó pérdidas millonarias para la empresa y para el bolsillo del trabajador.

Y agregó que “el diálogo es nuestra convicción y nuestra forma de actuar. Los meses de jornadas enteras sentados a la mesa de negociación así lo demuestran. Nos podemos sentar a una paritaria y mantener puntos encontrados sin necesidad de parar la producción y perder jornales que tanto daño nos ha causado”.

Por otro lado, el presidente afirmó que “nunca hemos desconocido, ni desconoceremos los derechos sindicales. Lo que no aceptamos es la violación de la Ley. Lo que está claro es que no puede haber un desarrollo económico legítimo, que genere más bienestar para los trabajadores, sin el cumplimiento estricto de las normas del Estado de Derecho. Es inviable pensar en inversiones si no se respetan las leyes”.

Al cerrar su discurso, Rossi lamentó la situación por la que está pasando la empresa e invitó a finalizar el acto “con una profunda reflexión sobre qué es lo que podemos hacer cada uno para que el 2017 nos traiga más bienestar, menos angustias y sobretodo paz”.

Tabacal Agroindustria recibió cartas de adhesión del Gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, así como de diversos funcionarios salteños; y contó con la presencia de los intendentes de Orán, Marcelo Lara Gros; de Hipólito Yrigoyen, Jorge Gallardo; secretario de Trabajo del Ministerio de la Provincia de Salta, Ramiro Chávez; diputados provinciales Gustavo Ruiz y Baltasar Lara Gros; concejales de las localidades vecinas; representantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar; coordinador de la Delegación Orán del Ministerio de Trabajo de Salta, Jorge Arias; autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana; autoridades de Gendarmería Nacional y de la Policía Provincial y Federal Argentina; representantes del área de Educación, Salud, Poder Judicial y Centro de Jubilados; profesionales del Club Deportivo Tabacal, Centro Deportivo Trapicheritos y Centro de Prevención Nutricional Tabacal-CONIN; representantes de medios de comunicación, proveedores, contratistas y cañeros en general.