Luego de años de espera, turismo podría tener dos referentes de peso en la Cámara de Diputados de la Nación. Mariano Ovejero y Oscar Ghezzi serían los nombres con mayores posibilidades de integrar algunas de las listas que se presenten en Octubre.

No es una realidad, pero no está muy lejana. De hecho, está más cerca de lo que muchos pueden suponer. Porque puede sorprender a extraños, pero no a propios. Resulta que en las próximas elecciones de medio término, que se realizarán el 22 de octubre, el sector -luego de años de espera- podría contar con dos fuertes y experimentados representantes, que ocuparían el cargo de diputados nacionales. Un reclamo de muchos dentro del sector ya que muy pocos han podido acceder a integrar una instancia del gobierno tan trascendente.

Por el momento, las opciones con mayor fuerza que se barajan son la de Mariano Ovejero, Ministro de Cultura y Turismo de Salta, que contaría con el aval del sector público, y Oscar Ghezzi, Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, que tendría la banca de los privados. Y si bien no sería la primera vez que turismo cuenta con una representación en Diputados, ya que la santacruceña Ana Ianni ocupó una banca entre el 2011 y el 2015, de concretarse el ingreso de Ghezzi y Ovejero sería un antes y un después, un punto de inflexión, ya que ambos poseen una vasta experiencia y un peso específico. Esta situación, va de la mano con la realidad que vive turismo, un sector que cuenta cada vez más mejor presencia en los lugares de decisión. Tal es así, que desde el Gobierno nacional lo incluyen dentro de la visión estratégica, como una de las cinco industrias capaces de aportar a la batalla contra la pobreza cero. Por otra parte, la figura del ministro Santos, titular de la cartera turística, también está muy bien valorada.

Por los privados…

“Existe la posibilidad de que el sector trabaje por una diputación nacional por la actividad turística”, sostiene Ghezzi al ser consultado por Mensajero. “Actualmente, la actividad privada ha llevado adelante una política muy importante, que se ha desarrollado y evolucionado, sin tenerle miedo a la palabra ‘política’. De hecho, cuando arranqué, el término le era esquivo a la actividad, no eran pocos los que te decían que iba por otro lado. Hasta que un día, Antonio Gómez me dijo: ‘Tenemos que ocupar espacios’. Y eso se consigue haciendo política turística”, agrega el titular de la CAT.

Donde le ha tocado estar, resalta, ha trabajado y ha hecho política turística. “Siempre ha sido algo que he marcado en los distintos lugares que he representado, como algo esencial. La clave acá pasa por saber hacer política turística”, dice.

También observa que esto se ha logrado gracias a que la actividad se ha consolidado como una industria socioeconómica central. “Tal es la importancia, que hoy Turismo tiene un Ministerio, además de un lugar en el gabinete económico. Al margen de la Ley de Turismo que se obtuvo. Se han logrado cosas importantes”, recuerda.

La Cámara, en los últimos años, ha logrado seguir creciendo. Consiguió, entre otras cosas, que todos se identifiquen en el sector turístico, que la Cámara los represente. “Que hoy tengamos esta posibilidad, de incorporar una persona, sería trascendental”.

Asimismo, suma: “Sería aportar otra mirada, la que tenemos desde la actividad privada. Me ha tocado, como presidente de la CAT y de FEHGRA, exponer en el recinto, pero es distinto cuando uno está adentro. Entonces, si en un futuro, logramos tener un lugar, desde donde poder hacer política puramente, para aportar a la actividad desde otro lugar, sería muy importante. Es avanzar en cuestiones para el sector”.

El proceso

Ghezzi cuenta que esta posible candidatura se dio de manera natural. “Esto ha madurado de forma tal que hoy, cuando hablas con referentes del sector, con responsables de diversas entidades, lo ven como algo muy importante, que es necesario trabajarlo, que hay que ir tras el objetivo”.

Los años permitieron que la actividad, como mencionó, vaya ganando (ocupando) espacios, algo fundamental. Y esto ocurre tanto a nivel municipal como provincial. Si la política del turismo está clara (el por qué, hacia dónde va) tiene otras herramientas para llevarla a cabo y hacer frente al objetivo planteado.

“Acá tenemos que lograr que la actividad tenga una presencia central en los lugares donde se definen las cosas. No obstante, todo ayuda, como el trabajo de los distintos diputados que han presidido la Comisión de Turismo, como Maurice Closs, por ejemplo, que conoce la actividad”.

El de Closs es un caso atípico, ya que es casi un outsider dentro del sector. Como Gobernador de Misiones, hizo inversiones e incentivó el turismo en su provincia, más allá de Cataratas. Previo a terminar su mandato, estuvo a punto de convertirse en el ministro de Turismo de la Nación, en caso de que hubiera ganado Daniel Scioli, quien perdió en el ballotage con Mauricio Macri. Finalmente, accedería a una banca como Diputado Nacional y a cargo (por unanimidad) de la Comisión de Turismo de la Cámara Baja.

“El avance que vemos hoy en día, se ha logrado a través de diferentes etapas, que nos posibilitaron esta realidad”, dice Ghezzi y cita a la Ley de Turismo, que con el tiempo, luego de que se realizara, coordinara y firmara, sufrió modificaciones, hasta su estado actual, que la muestra vigente y muy actual. Todo un logro, reconoce.

Colores santos

“Hasta el momento, sólo hemos hablado con gente del Pro”, informa, pero sale al cruce: “Iremos por bajo los colores del turismo”. Lo del color, sostiene, es clave. En toda esta etapa de cambios & cambiemos, lo fundamental pasa por la unidad, ya que nada se obtiene en soledad, es más bien un trabajo en conjunto y equipo, sin importar las banderas que levanten. Por eso dice, es preciso que “todos los partidos” tomen a la actividad turística como una política de Estado.

Lo que Ghezzi sostiene, no es una idea aislada. El turismo, en muchos estratos del sector público, se ha ido profesionalizando, sumando secretarías, subsecretarías o ministerios, sean municipales o provinciales. Pero de conseguir un puesto de tamaña magnitud en la política nacional, sería un antes y un después para turismo, un punto de referencia para lo que vendrá. “Sería un cambio”, sostiene.

“A través de ese espacio podríamos avanzar, ya que estaría dado especialmente desde la política turística que ha desarrollado la industria”, afirma y cuenta que esto fue producto de entender que el trabajo público y privado van de la mano, como suele marcar el ministro Santos: Si hay un problema, es de ambos sectores. “No hay política pública pensada si no hay participación del privado”, dice y agrega que “turismo lo ha logrado, ahora sólo resta consolidarlo”.

Por el sector público…

“Estoy abocado 100 por ciento la gestión”, responde Mariano Ovejero al ser consultado por este medio sobre su posible candidatura como diputado nacional. “Hay muchísima actividad, tenemos nuevos vuelos en la provincia, inauguramos el Museo Güemes”, agrega.

No obstante, estaría prácticamente confirmado que su futuro irá por ese lado. Según Ovejero “La candidatura surgió como un planteo del equipo que acompaña al Gobernador, Juan Manuel Urtubey, nuestro líder político”.

Por otro lado, apunta que su nombre surge a partir de un esquema planteado en conjunto, que la idea es sumar nombres que vienen acompañando a Urtubey en la gestión, “para poder dar un paso más y asumir otro tipo de responsabilidades”. Y se planteó que sea él quien represente esas ganas de seguir y sumar. “Fue una manifestación de interés concreto, una voluntad de asumir todo el trabajo turístico que venimos realizando”. Por otra parte, asume: “Turismo es tan transversal y tiene tantos actores en su cadena de valor, que aportar cuestiones o miradas desde otros ámbitos podría ser propicio y beneficioso para las economías regionales”. En lo personal, afirma, es una satisfacción muy grande, porque significa ratificar la confianza de compañeros y compañeras del equipo, de los colegas de otras provincias. Además, rescata el trabajo realizado desde el CFT, ya que permite tener otra mirada, por el carácter interjurisdiccional que posee. “Conocer la diversas de problemas que hay, y cómo hacerle frente, te abre la cabeza”

El apoyo

“Creo que es un hecho muy positivo que vaya alguien vinculado al turismo por muchos años, en una posición tan activa, como es la presidencia de la CAT pueda integrar la Cámara de Diputados”, manifestó Aldo Elías, al respecto de la posible candidatura de Ghezzi.

“No se me ocurre que alguien pueda pensar de una forma diferente”, sostuvo. “Es un deseo buscado desde hace mucho tiempo, que turismo tenga representatividad en alguna Cámara. Me podrás decir que está Closs, sí, es verdad, pero es una figura mucho más política que turística. Es un empresario”, expresó y concluyó: “Oscar es un hombre que está hace años como presidente de la CAT, ha sido presidente de FEHGRA, o sea, está totalmente empapado de la problemática del turismo y sería una buena representación para el sector”.

Mensajero Web