Se sanciona por residuos, pero no se informa adecuadamente

Por el último feriado y el paro nacional, se sancionó a varios comercios por supuestos incumplimientos a la Ordenanza de Higiene Pública de la ciudad de Salta. El municipio no es eficiente en su comunicación ya que ésta no llega en forma directa al comerciante.

Ante la realización de un paro nacional el 6 de abril pasado, y la conmemoración del Viernes Santo el 14, varios comercios salteños sacaron la basura, y fueron castigados con sanciones elaboradas por los agentes de Medio Ambiente de la Municipalidad de Salta. Así, con la normativa vigente, se aplicaron de multas de entre $1200 a $5000.

En este sentido observamos un municipio castigador, pero totalmente ineficiente en la comunicación. Ningún organismo emite información precisa y directa sobre la no recolección, y las penalidades en caso de incurrir en falta, proceso que muchas veces lo realiza la empresa Agrotécnica Fueguina, y la propia Cámara a sus Asociados. Bastaría con entregar un folleto informativo en cada uno de los comercios de la ciudad.

Ningún comercio tiene el deseo de hacer mal las cosas, pagar multas o sufrir clausuras que perjudiquen su actividad. No es un problema de graduación de la penalidad, y cuando existe desinformación se incumple la normativa.

Días atrás, el Concejo Deliberante sancionó la modificación de la Ordenanza Nº 3.276 de Higiene Pública, dictaminando que los comercios que coloquen en la vereda residuos en días no laborables serán pasibles de una sanción de clausura de 24 a 48 horas dependiendo “la gravedad” de la falta.

Los señores ediles no ven ni admiten la propia ineficiencia del municipio, y deslindan su responsabilidad trasladándola al comercio, y en consecuencia, sancionándolos por su incumplimiento.

Nuestra institución viene colaborando eficientemente en la difusión de mensajes para los Señores Comerciantes Asociados.

Sobre el feriado del 1 de Mayo

La Cámara de Comercio e Industria, informa que este Lunes 1 de mayo es feriado por el Día del Trabajador, por lo tanto, la recolección de residuos será suspendida desde el Domingo 30 de abril a las 21 hs., hasta el Lunes 1 de mayo a la misma hora.

En el micricentro, lugar dónde hay más comercios, el horario habitual de recolección los sábados, es nocturno. En tanto, los domingos es matutino. Este sábado 29 de abril, la recolección será normal a la noche siguiendo ese esquema, y el domingo 30 por la mañana será de la misma manera. RECORDAMOS: el feriado laboral comienza a las 21 hs. del domingo, y se extiende hasta las 21 hs. del lunes 1 de mayo.

Consejo Directivo

Cámara de Comercio e Industria