El gobernador de Salta cruzó a la ex presidente y cuestionó la política económica implementada durante su gobierno.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cruzó a la ex presidente Cristina Kirchner, dos días después de la que ex mandataria hiciera alusión a la situación económica de esa provincia a través de su cuenta oficial de Twitter.

El 25 de abril la ex presidente escribió varios tuits asegurando que “la política económica de Macri está fundiendo a todas las provincias” y explicó que “Salta presentó un presupuesto 2016 de prácticamente déficit cero, pero hasta noviembre acumulaba un déficit de $1000 millones”.

Durante su visita a una obra en la ruta provincial 26, Urtubey indicó en una rueda de prensa que “esas fueron opiniones de la ex presidenta de la Nación, que mucho de economía no entiende”. Y agregó, “así está el país justamente, por las opiniones de ellos, por cómo gobernaron la Argentina”.

Urtubey sostuvo además que los dichos de Cristina Kirchner no tienen que ver con la situación que atraviesa la provincia que gobierna desde hace una década.

“Si se toma arbitrariamente el mes de noviembre no se entiende que firmamos un convenio con el gobierno nacional que empezó a devolver parte de lo que nos debía a través de financiamiento, o sea, se acuerda con el tema de la famosa cuestión del ANSES y de AFIP por lo cual ahí prácticamente eran 1200 millones de pesos, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver”, señaló.

La relación entre el gobernador y la ex mandataria se tensó durante los últimos meses del gobierno kirchnerista, cuando Urtubey criticó algunas de las decisiones que tomó Cristina. Durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri, el salteño tomó distancia del kirchnerismo y llamó a renovar el peronismo.

Infobae