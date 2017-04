Desde la ASV informamos que el día Miércoles 26 de Abril, iniciará la “Convocatoria Abierta a Jugadores de Voleibol de toda la Provincia de Salta “, para participar de la preselección que conformará a los Seleccionados Salteños 2017, de las categorías Sub 13 (Masculino y Femenino), Sub 15 (Masculino y Femenino). La misma se realizará en las instalaciones del Micro Estadio Delmi, O´Higgins 1500, en los horarios, Sub 13: 18:30 horas y Sub 15: 20:30 horas.

Para los jugadores del Interior de la provincia, que no puedan acercarse a la primera convocatoria, podrán hacerlo el día domingo 30 de Abril a las 16:00 horas en el Club Libertad, Av. Talavera 50 (a metros de la Terminal de Ómnibus),

La finalidad de la convocatoria es formar los seleccionados que competirán en los Campeonatos Nacionales por la “Copa Argentina” de esas categorías.

Los torneos Nacionales se disputarán, el Sub-15 del 5 al 9 de Junio en Entre Ríos, el Masculino se jugará en la localidad de Chajarí, mientras que el Femenino en San José. En cuanto al Sub-13 jugarán del 3 al 8 de Julio en Chaco, Masculino en la localidad de Villa Ángela y el Femenino en Charata.

Los niños y adolescentes que se acerquen a estos lugares deben ir acompañados, con ropa cómoda para realizar ejercicios. En ésta oportunidad no es excluyente que los jugadores pertenezcan a un Club Federado, por lo tanto, no deben llevar ningún tipo de documentación.

Para integrar los seleccionados Sub 13, la edad mínima requerida es de 11 años cumplidos en el año de la competencia.

Entre los entrenadores que participarán de ambos encuentros, estarán algunos de los que acompañaron a la delegación Salteña en la temporada anterior, como el Entrenador Mario López, DT Sub 13 Masculino – 2016 y la Prof. Nélida Díaz, DT Sub 13 Femenino- 2016.

Participación de Salta en Torneos Nacionales

En 2015, Salta, participó del Campeonato Nacional Sub14 con el seleccionado femenino dirigido por la Prof. Mariana Cobo, torneo que se realizó en la Provincia de Santa Fé. En 2016, jugaron los Torneos Nacionales para las categorías Sub 13 y Sub 15 en ambas ramas. Los entrenadores fueron, el Prof. Mario López, DT del Club Libertad, entrenador del Seleccionado Masculino Sub13-2016 y Nélida Díaz, DT del Club CEF, entrenadora del Seleccionado Femenino Sub13-2016.

Los entrenadores de la categoría Sub 15 fueron del femenino Prof. Daniel Villagra, DT Fénix Club de la localidad de Gral. Güemes y del masculino Prof. Néstor Dante Romero, DT de Central Norte Vóley.

Los jugadores, como así también, los cuerpos técnicos, atravesaron un gran desafío económico, sacrificio que valió la pena concretar, debido a que Salta tuvo un buen desempeño. Que en este nuevo año nos permite soñar con ocupar los primeros puestos a Nivel Nacional.

Por lo que se invita a todas aquellas organizaciones o empresas interesadas en colaborar con éste proyecto, que no solo permiten la inclusión de los niños a ésta actividad y representar la provincia, sino que les permite crecer y perfeccionarse, al sumar su aporte para que éstas y otras actividades relacionadas con el Voleibol se puedan llevar a cabo.

En Salta nuestros jóvenes y sobre todo aquellos que juegan en las inferiores de los distintos clubes de la Provincia, tienen potencial más que suficiente para representarla, por eso se pide a los entrenadores que envíen a los máximos exponentes de sus equipos, para que el trabajo que realicen los entrenadores sea intenso en la pretemporada y lleguen con un nivel óptimo a los torneos.

El Voleibol de Salta debe decir presente en competencias tan grandes como ésta, porque no sólo les permitirá crecer en esta disciplina a los jugadores, sino también ser futuras promesas del deporte salteño.

Asociación Salteña de Voleibol