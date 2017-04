El Programa de Transición al Salario Social Complementario creado por el Ministerio de Trabajo mediante la Resolución 201-E/2017 despertó mucho interés en nuestros usuarios. Por lo cual decidimos publicar este artículo para aclarar cómo cobrar el plus de 4000 pesos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y PROGRESAR que paga ANSeS.

Con la finalidad de brindar una ayuda económica a las familias más carenciadas, el Gobierno de Mauricio Macri lanzó un programa que tendrá vigencia hasta que se implemente el pago del Salario Social Complementario o el 31 de diciembre de 2017, lo que ocurra primero. Dicho beneficio es pagado a los titulares de planes sociales, como son la AUH, la Asignación por Embarazo para la Protección Social y PROGRESAR, que prestan servicios en uno de los programas de empleo del Ministerio de Trabajo.

El cobro del beneficio se efectuará mediante una tarjeta magnética, la cual podrá ser utilizada para efectuar compras en comercios.

Requisitos para cobrar el plus de 4000 pesos

Cobrar un plan social.

Encontrarse inscripto en:

El Programa Construir Empleo, lo cual se puede hacer siguiendo los pasos detallados AQUÍ.

El Programa Trabajo Autogestionado.

Acciones especiales de empleo implementadas por el Ministerio de Trabajo orientadas a sectores de la economía popular.

¿Quiénes no podrán cobrar los $4000?

Trabajadores en relación de dependencia.

Titulares de jubilaciones y/o pensiones.

Empleados despedidos que perciban la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de ayudas económicas provenientes de planes de empleo.

Es muy importante recalcar que no van a cobrar el plus de $4000 aquellos titulares de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo o PROGRESAR que no trabajen o que lo hagan en empleos en negro. Únicamente se va a pagar dicho adicional a aquellos que forman parte de los planes de empleo anteriormente mencionados.

Econoblog