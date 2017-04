Buenos Aires, Salta y Neuquén son los distritos que mayor cantidad de proyectos atraen en diversos rubros que van desde la minería y los hidrocarburos a las energías renovables.

El ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero, destacó el creciente interés de distintos países en la provincia. Un informe de la Agencia de Desarrollo de Inversiones difundido recientemente, pone a la provincia de Salta entre las tres que mayor cantidad de inversiones atraen en el país, solamente por detrás de Buenos Aires y Neuquén.

Según los datos revelados, empresas de origen nacional y de varios países del mundo planifican desembolsos por 58.600 millones de dólares para los próximos cuatro años en distintas áreas del país, principalmente en Buenos Aires (US$ 15.900 millones), Neuquén (US$ 8.500 millones, impulsada por Vaca Muerta) y Salta (US$ 4.300 millones).

Los principales rubros que atraen las inversiones son petróleo y gas, minería, bienes industriales, servicios financieros y real estate.

“Esto es muy positivo para Salta. Aparecer entre las tres provincias que mayor interés despiertan entre inversores de todo el mundo es un enorme logro que demuestra que el trabajo serio y articulado del Gobierno desde hace años es valorado en el sector inversor y se traduce en oportunidades de crecimiento para la provincia”, consideró el ministro de Ambiente y Producción Sustentable, Javier Montero.

En materia de hidrocarburos, uno de los sectores que más interés despierta entre los inversores, Salta cuenta con un enorme potencial y solo la semana pasada empresas del sector le informaron al gobernador Juan Manuel Urtubey, su plan para invertir 30 millones de dólares para la perforación de dos pozos y la exploración de un tercero en el norte de la provincia.

“Estamos trabajando incansablemente para reflotar nuestra cuenca hidrocarburífera. La cuenca del norte fue muy productiva y hoy apostamos para que se vuelva a invertir en el sector y creemos que aún tiene más potencial para explotar”, señaló Montero y agregó que “hoy hay empresas con compromisos de inversiones en el lugar, pero queremos que lleguen más actores para explotar el potencial hidrocarburífero de la provincia”.

Otro de los sectores que seducen a los inversores es el de la minería, rubro en el que la provincia de Salta volvió a quedar el año pasado como la provincia argentina más atractiva para invertir.

Salta quedó incluida en el ránking Fraser de los 60 mejores lugares del mundo para invertir en minería. Ocupa el primer lugar de la Argentina y está entre los siete principales destinos de Latinoamérica. Así lo indicó el Informe de atracción de inversiones dado a conocer en marzo en la Feria de Toronto.

Coincidentemente, el ministro Montero representó a Salta en el PDAC 2017, el encuentro más importante a nivel mundial en materia de minería, que se realizó en Toronto, Canadá. Durante este evento, el funcionario mantuvo reuniones con inversores, funcionarios de países con inversiones mineras en la provincia y diplomáticos. Estimó que a partir de estos contactos se abren enormes posibilidades para el desarrollo de la minería en la provincia.

Más tarde, a mediados de marzo e invitado por el Gobierno nacional ante el interés de inversores de Gran Bretaña por la provincia, Montero fue parte de la comitiva que encabezó la Cancillería argentina en Londres para participar en actividades destinadas a promover las inversiones en minería y energías renovables en Salta.

“En ambas oportunidades fuimos a escuchar a los inversores”, explicó el titular de la cartera de Ambiente y Producción Sustentable y manifestó que “se nota un interés muy fuerte por Salta”.

Por otra parte, las energías renovables aparecen como una enorme apuesta para el desarrollo energético y Salta es uno de los destinos más considerados por los inversores. “La provincia tiene un enorme potencial y hay una gran expectativa y muchas inversiones que se están materializando en la Puna”, anticipó Montero.

El ministro de Ambiente y Producción Sustentable explicó que “el informe de la Agencia de Desarrollo de Inversiones viene a confirmar las proyecciones que estuvimos sondeando en el Gobierno provincial luego de recibir, entre fines del año pasado y los primeros meses de 2017, la visita de más de 10 embajadores de distintos lugares del mundo interesados en cerrar acuerdos comerciales con la provincia, no solo para invertir en Salta sino para comprar algunas de las producciones que aquí desarrollamos”.

“Hoy en Salta estamos trabajando para agregar valor a la producción primaria y desarrollarnos agroindustrialmente”, ratificó Montero y destacó en este aspecto el enorme potencial de la producción de maíz con destino a la alimentación de ganado y la generación de energía a través de biocombustibles.

Finalmente, Montero destacó el trabajo de posicionamiento que realiza el Gobierno para potenciar dos cultivos que considera fundamentales: el limón y la banana. “Por el lado del limón, creemos que Salta tiene un enorme potencial dada la alta cantidad de grandes empresas que demandan esta producción y, en cuanto a la banana, estamos tratando de darle fuerza a una producción que tuvo mucha importancia en el norte de Salta”.