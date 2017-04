Este martes 11 del corriente finalizó el Encuentro Provincial organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de Salta. Las actividades se desarrollaron los días 10 y 11, en el salón local de ATE, sito en calle Esteco 704, contando con una amplia participación de diferentes organizaciones y disertantes de primera.

En esta segunda jornada estuvo presente el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A y coordinador del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires, Adolfo “Fito” Aguirre, quien estuvo a cargo de exponer el tema sobre: Estado y niñez en la Argentina, intento de bajar la edad de imputabilidad,” No a la Baja”.

Al respecto se refirió:” Que estamos en la búsqueda en acceder a todos los planteos para evitar llegar a la regresión sobre la edad de punibilidad de la época de la dictadura. Es un tema que no solo se basa en una cuestión educativa ,es una disputa ideológica y política de estigmatización, en nuestro país hay un 45% de niños bajo la línea de pobreza, y con la gobernabilidad en la que estamos, no alcanza, el estado responsable no garantiza seguridad, si no que prepara esquemas represivos, no defiende los derechos, por lo tanto los niños no pueden acceder a una vivienda digna, educación, satisfacer necesidades básicas, entre otras cosas. Entonces la pelea no solo es en contra la baja de imputabilidad, sino también por desnaturalizar la precarización que padecen los niños del país” expresó Fito Aguirre.

La mesa fue coordinada por la Dra. Vanina Zamora, también acompañaron como panelistas la Lic. Blanca Lescano Secretaria de DD.HH de CTA-A local y el Dr. Hernán Mascietti, que expuso brevemente el esquema actual de imputabilidad de menores en el sistema penal (16 a 18 años), lo que después el Dr. puso en evidencia la contradicción de la concepción de niño en la Convención de los Derechos del Niño, que considera que es niño hasta los 18 años pero se lo puede condenar a los 16. Mas allá de la contradicción y de los argumentos muy bien señalados por la Lic. Lescano, en que los derechos son progresivos y no se puede retroceder.

El cierre del encuentro tuvo activa participación de los asistentes. Se concluyó que: “Una sociedad que no cree en sus niños, no tiene futuro: entonces el parámetro tiene que ser lograr que los niños no vayan a la cárcel, ahí estaremos más contentos de vivir en una sociedad más justa, donde no haya niños en la cárcel, donde haya más oportunidades para todos los niños. En Trinidad y Tobago la edad de cárcel de los niños es de los 7 años, imagínense un niño de 2º grado esposado entrando a su celda, sucede; la media de la edad de imputabilidad en América es de 12 años, muchos lo tienen por 10 años y otros tantos países por 14. Argentina se hace cargo de sus niños y de hacer una sociedad más justa por ellos, por eso elevó la edad a 16, de los 14 que había impuesto la dictadura. Entonces somos mejores en eso, no podemos retroceder. Europa la tiene a los 15, y eso quiere decir que nosotros creemos más en nuestros niños aún, que somos capaces de brindarles mejores condiciones” manifestaron los presentes.

Cabe destacar que en esta jornada se asumió el compromiso y quedo conformado el Espacio “NO a la Baja” en la provincia de Salta, al igual que en la jornada del día lunes 10 se conformo el Movimiento No a la CUS (no a la estafa de la Cobertura Universal de Salud), ambos espacios confluyen distintos gremios base de la CTA-A, como APSADES y ATE, organizaciones de DD.HH; Colegio Profesional de Trabajo Social y de Servicio Social; y organizaciones sociales como CCC,PTP,CTEP,UP, ya se fijara una fecha de reunión para coordinar actividades, y se estará juntando adhesiones en este espacio plural de reflexión y debate.

Compromiso y concientización popular

El día lunes 10, primera jornada del encuentro, se trato el tema “No a la Cobertura Universal de Salud (CUS)” proyecto que fue decretado por el gobierno nacional en julio del 2016, determinando una medicina y atención médica para ricos y otra para pobres , no es más que una estafa para quienes más lo necesitan que terminan pagando por un derecho que es público.

El compañero Carlos Otero fue moderador de la mesa donde expusieron Daniel Godoy, del Instituto de Estudios Sobre Estado y Participación (IDEP Salud) y Jorge Yabkovski, Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma y Presidente de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA).

A raíz de esta cuestión, como se anunció anteriormente, las organizaciones sociales, las CTA-A locales, gremios base, tomaron la iniciativa de promover y generar conciencia sobre las consecuencias en la implementación de este proyecto, así se acordó conformar el Movimiento No a la CUS en nuestra provincia, que en la brevedad ya se estará articulando con el movimiento a nivel nacional.

En este marco en lo respecta el derecho a la salud, los compañeros sanitarios de la Ex Palúdica manifestaron la grave situación que están padeciendo todos los trabajadores que no solo perderán su fuente laboral, sino también su lugar de trabajo, ya que el edificio patrimonio donado para que únicamente funcione como centro de enfermedades endémicas que depende del ministerio de salud de la Nación, el gobierno provincial dispuso parte del edifico para hacer un museo del folclore , lo que hace que corra riesgo que desaparezca el centro de Control de Vectores, que es la única en el norte y la cual abastece a las provincias vecinas en el trabajo de las campañas contra el dengue , zika y chikungunya entres otras enfermedades.

Desde ya nos solidarizamos con los compañeros y acompañamos a toda acción de lucha en defensa de esta causa, y reclamar hasta lo último para que el gobierno no lleve a cabo tal disposición.

Por nuestros Bienes comunes

Durante la tarde del lunes, se desarrollo el panel, Desmontes en Salta, a cargo del Prof. Universitario y ecologista autodidacta Martin Herran, y El agua como derecho humano a cargo de Lucio Yazlle ex decano de la Universidad Nacional de Salta.

En cuanto a los desmontes, el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (soja transgénica y ganadería intensiva), los incendios en algunos casos, y el alto impacto en la fauna y en los pueblos originarios que no solo son desplazados de sus tierras, sino en estos últimos tiempos se ven afectados por las inundaciones.

La denuncia que se realizaron a causa del cambio de color en el mapeo, desmontando zonas que no correspondían, caso Salta Forestal, y Solís Pizarro. Aun se sigue denunciando al gobierno y realizando investigaciones.

El ex decano Lucio Yazle hablo sobre la importancia del agua, como derecho humano, mas allá que fue declarado por las naciones Unidas, hoy en día se sigue haciendo negocio con el agua, permitiendo que exista una gran diferencia clasista del consumo de este elemento de importancia. Se remarco que el gobierno de turno aun no hace inversión en los sectores más necesitados, la cual este derecho no llega, por eso es importante que se sea constante en la defensa de este recurso por medio de los movimientos populares, en este caso como el que se conformo la campaña No a la CUS, No a la Baja.

Al término de la jornada Liliana Carracedo de la conducción provincial de la CTA salteña realizo un Informe preliminar de la encuesta sobre el agua en Salta, para realizar la Investigación Participativa que se acordó en el Taller de Economía Social y Salud que se llevo a cabo en noviembre del año pasado, la cual las CTA-A locales estaban a cargo de realizar las encuestas para la elaboración de la investigación del tema que se eligió como prioritario, se estableció los plazos para cada etapa de la realización de la misma.

