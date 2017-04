En Jujuy, la cifra asciende a 23 trabajadores sin cobertura social alguna.En Salta, otras 7 personas fueron detectadas en idéntica condición laboral. En ambos establecimientos, funcionarios de la AFIP constaron la falta de emisión de comprobantes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró Diablo Pub y el restó Bar Alquimia, dos reconocidos boliches del norte del país luego de verificar la falta de emisión de comprobantes. Además se detectaron a 30 trabajadores no registrados.

En Diablo Pub, principal establecimiento nocturno de San Pedro de Jujuy, funcionarios de la AFIP constataron que el local no emitía comprobantes por las ventas realizadas y que la totalidad de los 23 trabajadores allí empleados no se encontraban registrados. Además a pesar de tener empleados la firma propietaria del boliche no se encontraba siquiera inscripta como empleadora. AFIP clausuró el establecimiento por 10 días. Interviene en la causa el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy.

En un operativo similar realizado en San Ramón de la nueva Orán, Salta, realizado en el restó -bar Alquimia, los funcionarios de la AFIP comprobaron que tampoco se emitían comprobantes por las ventas realizadas y se detectaron a 7 trabajadores sin registrar, que representan la totalidad del personal.

En este caso se dispuso una clausura preventiva de 3 días. En la causa interviene el Juzgado Federal de Orán.