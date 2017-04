El piloto salteño, Marcos Urtubey del equipo “RV Racing Sport” no pudo terminar la clasificación, pero mejoró en la serie posicionándose 5to, en la 3ra fecha del Top Race Series que se disputa en Salta.

Marcos arrancó el fin de semana con la jornada de entrenamientos del día viernes, la cual no fue tan positiva para el salteño, que daba inicio a la actividad oficial en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, en la divisional “Series” del Top Race.

Continuó el sábado con una complicada clasificación en la que no pudo cerrar una buena vuelta, para marca un mejor registro de tiempo.

Sin embargo, a pesar de largar la serie en el último lugar, logró obtener una muy buena performance, y remontando posiciones llegó a la 5ta posición, con un registro de tiempo de 8:41.175. De esta manera Marcos largará la final que se desarrollará el domingo desde el cajón numero 5 de la grilla de partida.

Sobre esto Marcos comentó: “Los nervios me jugaron una mala pasada tanto en los entrenamientos como en la clasificación, donde no pude cerrar ni una sola vuelta, eso me hizo largar desde el final en la serie y pude adelantar buenos puestos terminando 6to, después creo que lo descalificaron a Boccanera por lo cual termine 5to y mañana largaremos en el puesto 11 y eso es muy bueno, porque después de haber terminado en el puesto 20 o 21 en la clasificación, adelantar tantos puestos en una serie, creo que es muy positivo.”

Al respecto de la final del domingo, Urtubey mencionó: “Mañana (refiriendose a hoy) voy a tratar de hacer una carrera inteligente como en la serie, aguantando y esperando el error de los de adelante, ya que en este circuito si te tiras a pasar en cualquier lado vas al roce, y no le sirve a nadie. Asi que la clave esta en hacer una carrera inteligente y no gastar el auto al principio.

Esperemos que sea una linda carrera, vamos a dar todo para que sea así, pero quiero agradecerle a los muchachos porque trabajaron muy bien todo el fin de semana, los hago renegar como siempre pero ya me iré acostumbrando a hacerlos renegar cada vez menos.

Quiero agradecer y saludar a toda la gente que me sigue, a toda la gente de Salta y de Jujuy que me vino a acompañar ”

En tanto la final de este domingo, se correrá a partir de hs. 11:10 sobre la extensión de 4.106 metros de longitud que tiene el autódromo Martín Miguel de Güemes, pautada a un máximo de 35 minutos.

Se emitirá en vivo por canal 13 para Capital Federal y GBA y por la señal de TyC Sports para todo el país.