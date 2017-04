Por medio de un comunicado oficial emitida la semana pasada, los Concejales del municipio de La Caldera sentaron su posición sobre la venta de 40 hectáreas del Dique Campo Alegre.

El comunicado reza:

En respuesta del desconocimiento del Intendente Daniel Alejandro Escalera del municipio de La Caldera de los motivos que impulsaron la denuncia pública de la venta Ilegal de las 40 has del Dique Campo Alegre. Los concejales del mismo municipio resolvieron por decisión de la mayoría de sus integrantes comunicar a este medio y a la comunidad caldereña que el señor nombrado quedó formalmente notificado a través de una carta documento de su responsabilidad en la venta del inmueble nombrado y su vez también exponer la participación directa del ex intendente Sr. Luis Gerardo Mendaña.

Los miembros del concejo Sra. Duarte Mercedes Eva presidenta del cuerpo y el Sr. Sumbay Alfio Edgardo informan a este medio y a comunidad que el actual intendente y ex intendente del municipio son responsables de la venta fraudulenta de los bienes públicos de dicho municipio. Resaltando “Que de conformidad a la escritura del 2319 del 05/07/2012 el Sr. Mendaña como funcionario público intendente del municipio de La Caldera recibió en calidad de donatario de parte de la provincia de Salta el inmueble sito Municipio según plano 148 plano identificado como CAMPO DE ARRIETA LOMA BOLA Y CAÑADA ANCHA” con cargo de ser utilizado exclusivamente al desarrollo integral de la zona.

El concejo quiere que quede claro ante la comunidad de La Caldera que el Intendente Daniel Escalera y antecesor Sr. Luis Mendaña aprobaron un contrato de compra- venta en nombre del municipio consumado por el actual intendente con fecha 03/02/1016 al

fideicomiso Marina Barlovento a un precio $10.000.000 cuando el valor de un lote en la misma zona es de 200.000 con la cual las 40 has representan la suma de aprox. $ 80.000.000.

Y por último también queremos precisar que se puso en conocimiento a su excelencia Sr. Gobernador Manuel Urtubey lo sucedido y a si mismo se solicita su intervención y que declare la nulidad de la operación y restituya el inmueble al patrimonio al pueblo de La Caldera vendidas al precio vil e irrisorio que violó toda la ley provincial vigente. Y que se continúa trabajando por el pueblo en el marco de la ley para defender a su comunidad de todos los actos ilícitos y de corrupción que solo corrompen a la comunidad.