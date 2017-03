La ansiedad y adrenalina por el debut en una nueva temporada de la Liga C comienza a sentirse en el entorno verdolaga. El Tribuno Básquetbol (TBB) participará por tercer año consecutivo del certamen regional denominado Campeonato Regional de Clubes del NOA temporada 2017, y para la ocasión el plantel liguista recibirá a la prensa local para interactuar con los medios. Desde la institución de la zona sur de la ciudad invitan a todos los medios periodísticos para las 17 en las instalaciones del Complejo Nicolás Vitale, ubicado en la calle La Razón s/n del barrio El Tribuno.

La invitación obedece a difundir y dar a conocer la nueva participación del club en una liga regional, en esta oportunidad en la categoría mayores. La también llamada Ex-Liga C comenzará el lunes con la participación del TBB, se trata de una competencia que entrega la posibilidad de ascender al Torneo Federal de Básquetbol (TFB), la tercera división a nivel nacional. En ese sentido, los dirigentes, el cuerpo técnico y el plantel de jugadores son conscientes del objetivo para la nueva temporada que no es otro que buscar ese anhelado ascenso.

El año pasado el TBB quedó a un paso de ser parte del Torneo Federal de Básquetbol, perdió en el Final Four (cuadrangular final) el último partido con Atlético Gorriti por muy poco. El verdolaga de la zona sur estuvo a algunos segundos de conseguir algo histórico para el club como sería un ascenso a la tercera división del básquet argentino. Sueño que no resigno y volverá a poner de manifiesto desde el lunes que viene, cuando haga su debut oficial por tercer año consecutivo en la Liga C.

Es muy grande el sacrificio que hace la institución para mantener al club en el plano regional, también con sus categorías formativas, por eso creemos es fundamental el apoyo de la prensa y la difusión de la misma no solo por la institución en sí misma sino también para la difusión de la disciplina, un deporte que supo ser el segundo con más popularidad en el país después del fútbol. Desde el TBB esperamos contar con el apoyo de los medios salteños en esta nueva incursión liguista en la región.

Plantel:

Martín Alonso (pivote, mayor)

Nicolás Díaz (alero, mayor)

Gustavo Villafañe (ala pivote, mayor)

Germán Farah (escolta, mayor)

Agustín Castellani (pivote, mayor)

Maximiliano Saravia (base, mayo)

Facundo Arias Binda (alero, mayor)

Federico Parada (ala pivote, mayor)

Pablo Montanar (alero, mayor)

Daniel Nicala (escolta, mayor)

Franco Cortes (base, U23)

Lucas Villalba (escolta, U23)

Leandro Cornú (alero, U23)

Gonzalo Reguilón (juvenil)

Bruno Quiroga (juvenil)

Patricio Quiroga (juvenil)

Simón Sokololsky (juvenil)

Oscar Collado (juvenil)

Agustín Collado (juvenil)

Fernando Cabeza (juvenil)

Ezequiel Vides (juvenil)

Abraham ShejUldry (juvenil)

Alvaro Colantuono (juvenil)

Lautaro Quiñonero (juvenil)

Ariel Quiñonero (juvenil)

Cuerpo Técnico:

DT: Rodrigo Villalobos

AT: Elvio Cabezas

PF: Nicolás Espinosa